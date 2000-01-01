Вид спорта: фристайл
Призёр этапа Кубка мира, призёр международных соревнований (FIS), участница этапов Кубка мира и Европы, призёр этапов Кубка России.
Шерина начала заниматься фристайлом в Петропавловске-Камчатском
С пяти лет Наталья занималась горными лыжами на горнолыжной базе «Кирпичики» у Мельника Владимира Михайловича. Затем перешла в ски-кросс.
Факт
Хобби Натальи: ски-тур, фотография, волейбол, судоку.
Наталья Шерина, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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