Вид спорта: фристайл
Участница этапов Кубка мира, Кубков Европы и первенства мира, победительница и призёр этапов Кубка России, призёр первенства России среди юниоров.
Понкратова начала заниматься фристайлом в Красноярске
Елизавета пришла в спорт в 2010 году: занималась фристайлом у Елены Засобы. В настоящее время тренируется под руководством Андрея Владимировича Дьяченко в дисциплине «ски-кросс».
Факт
В свободное время Елизавете нравится печь торты.
«Если критика от здравомыслящего человека, которому я доверяю, то здорово. Могу рассердиться, но это очень быстро проходит. Критика «диванных экспертов» меня не привлекает и не трогает, уж они-то точно «видят» все подводные камни»
Понкратова – о критике в свой адрес
Елизавета Понкратова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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