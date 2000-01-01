Елизавета Понкратова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Если критика от здравомыслящего человека, которому я доверяю, то здорово. Могу рассердиться, но это очень быстро проходит. Критика «диванных экспертов» меня не привлекает и не трогает, уж они-то точно «видят» все подводные камни»

Понкратова – о критике в свой адрес