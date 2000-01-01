Вид спорта: фристайл
Победительница первенства мира 2021 года, чемпионка России – 2021 по хафпайпу.
Глазкова начала заниматься фристайлом в Миассе Челябинской области
Александра впервые встала на лыжи в 11 лет, каталась по абонементу. Через год Глазкову заметила тренер Елена Короткова и пригласила её в секцию. Александра – воспитанница школы «Старт».
Факт
Адреналин, преодоление себя и страхов, получение удовольствия – всё это нравится Александре во фристайле.
«В пайпе я получаю больше удовольствия, драйва, чем в других дисциплинах фристайла. Хафпайп технически очень сложная дисциплина. Много тонкостей катания, помимо трюков. Мне интересно их осваивать, чувствовать пайп»
Глазкова – о своей дисциплине во фристайле
Александра Глазкова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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