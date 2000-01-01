Александра Глазкова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«В пайпе я получаю больше удовольствия, драйва, чем в других дисциплинах фристайла. Хафпайп технически очень сложная дисциплина. Много тонкостей катания, помимо трюков. Мне интересно их осваивать, чувствовать пайп»

Глазкова – о своей дисциплине во фристайле