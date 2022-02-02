«Большунов может сделать вид, что впервые тебя видит». Армянский лыжник попал на Олимпиаду

Одна из прелестей Олимпиады состоит в том, что она заставляет обратить внимание на необычных спортсменов. На тех, кто в Кубке мира далёк от первых мест, а на Играх попадает в объективы телекамер. Про ямайских саночников даже кино на Олимпиаде снимали!

Лыжник из Армении – не такая экзотика, как, скажем, из Африки, но всё равно круто. Очень интересно и то, что развитием лыжных гонок в Армении занимается, по сути, одна семья, в составе которой есть бывшая спортсменка из России, тренировавшаяся в сборной с Еленой Вяльбе.

А рассказал эту удивительную историю её сын. Микаел Микаелян – 22-летний лыжник, который на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будет знаменосцем сборной Армении.

«Моя мама тренировалась с Еленой Вяльбе»

Так получилось, что мы с семьёй Микаелян летели в Пекин из Москвы вместе. Из Еревана нет прямых рейсов в олимпийскую столицу, пришлось лететь с пересадкой: в оформлении билетов помог Олимпийский комитет России. Наверное, странно звучит. Армения на зимней Олимпиаде? А почему нет? Когда-то там была лучшая высокогорная база во всём СССР – Цахкадзор. Это сейчас там разбитая роллерка, а вкладываться в развитие никто не хочет.

«Мы живём в Ашоцке на высоте 2100 м над уровнем моря. Это почти на границе с Грузией. Вообще моя мама из Горного Алтая, Алла Капчикаева. Призёр чемпионатов СССР, тренировалась в молодёжной сборной с Еленой Вяльбе. Вышла замуж за моего отца Артура Микаеляна. Мой старший брат Сергей родился в России, а я – уже в Армении, куда мы переехали, — рассказал Микаел. – На лыжи встал очень рано и всегда тянулся за братом. Он же первый в истории наших лыж призёр Универсиады, бегал на очень высоком уровне, но из-за травмы вынужден был завершить карьеру. Это ведь он, а не я в 2018-м должен был в Пхёнчхане бежать. И флаг он, а не я должен был нести. Теперь я вновь знаменосец – как и мама в 1998-м в Нагано».

По сути, именно семья Микаелян и развивает лыжные гонки в стране.

«Да, сейчас мои родители занимаются развитием лыжных гонок в Армении, если можно так сказать. В Ашоцке у нас новое деревянное здание лыжной базы со всем необходимым. Есть даже ратрак. Друг отца – отличный механизатор, прекрасно в технике разбирается, он его полностью перебрал, настроил и готовит трассы. Когда есть необходимость, я и сам могу ратраком трассы подготовить, но у меня получается как-то криво, навык нужен», — продолжил лыжник.

«Чемпионаты страны проводим. Правда, участников маловато. Человек 30, наверное, если считать и юношей, и юниоров. В России на первенстве любого района народу больше выходит на старт.

Но природные условия для тренировок у нас отличные. Высота, на которой мы живём, рельеф беговых трасс с любой конфигурацией, наличие снега, который позволяет бегать даже в июне! Правда, для этого нужно подняться на высоту почти к 3000 метров. Конечно, у нас нет никакой роллерки, но зато есть узкий серпантин с качественным покрытием. И на этом серпантине есть отрезок, где подъём 30 км. Вот на этом подъёме можно работать очень жёстко. Так мы и делаем. Можно начинать тренировку на роллерах, а заканчивать на лыжах».

«Для меня олимпийская высота – равнина»

«Тренируют меня родители. Они же и врачи, и массажисты, и сервисёры, и весь обсуживающий персонал. Вот сейчас на Олимпиаде в Пекине у нас пять человек выступит в лыжных гонках. И всё будут делать папа с мамой – тренировать, готовить лыжи, делать массаж, решать какие-то организационные вопросы, если они возникнут. Два человека!

Фото: «Чемпионат»

К Олимпиаде готовился в Ашоцке. Для меня высота, на которой пройдут гонки в Пекине (1650-1700 м) – почти равнина. Выезжать на сборы куда-то ещё на высоту нет смысла, а спускаться вниз – тем более. Да и финансирование не то, которое позволяет ездить куда угодно. На сборы мы выезжаем, конечно. В октябре стараемся проводить тренировки в Финляндии, где уже полно снега. И почти на два месяца там остаёмся. А затем обратно к себе.

На некоторых этапах Кубка мира я бегаю, но для меня пока это не приоритет. Главное – хорошее выступление в гонках по своему возрасту – U23. В прошлом году на чемпионате мира в Вуокатти в гонке на 15 км стал восьмым. Это огромное достижение для Армении. Международная федерация очень солидно поощряет маленькие страны за такие результаты.

Если бы восьмым стал любой из россиян, этого никто бы особо и не заметил. А для Армении, получается, я выиграл грант, который обеспечил финансирование всей федерации, где я получаю зарплату. В нынешнем сезоне моя главная цель даже не Олимпиада. Конечно, я сделаю максимум возможного, но свои силы нужно оценивать объективно. Пробегу скиатлон и классическую разделку, а 16 февраля наша команда улетает домой, где проведёт последний сбор перед чемпионатом мира среди молодёжи и юниоров в Норвегии. Вот там нужно постараться пробежать не хуже, чем в прошлом году. Тогда будет возможность и дальше как-то развиваться».

«Вижу себя в программировании. Лыжные гонки денег не принесут»

«У меня ведь нет технического спонсора. Неофициально поддерживает Rossignol. Выделяют шесть-восемь пар лыж в год. Ранее они сотрудничали с братом, потом на его лыжах бегал я, а теперь они выдают небольшое количество инвентаря. Любым фирмачам нужны результаты на Кубке мира, а с теми, что есть у меня, официального контракта ждать вряд ли возможно. Хотя, если покажу себя в Норвегии, может, что-то и изменится.

Я знаком со многими лыжниками, в том числе и из основной сборной России. Отличные ребята, всегда поддержат, если нужно. Артём Мальцев – самый позитивный, наверное. Александр Большунов – самый своеобразный. Мы с ним знакомы, можем пообщаться, а на следующий день он сделает вид, что впервые тебя видит, и просто пройдёт мимо. Но это ни в коем случае не от того, что он такой звёздный. Видно, что он просто весь в своих мыслях. Он и внутри команды так же себя ведёт. Настроен на результат. А с Сергеем Устюговым ещё мой брат бегал.

У россиян – совершенно другие финансовые условия, сразу видно, что это огромная лыжная держава. В Армении о таком и мечтать не приходится. Лыжные гонки денег не принесут, ведь зарабатывают хорошо только топы.

Поэтому уже сейчас думаю, чем заниматься дальше. Вижу себя в программировании, как и брат. Он после травмы завершил карьеру и стал программировать микросхемы. Эта профессия даёт ему уверенность в завтрашнем дне. Ну а лыжи останутся просто хобби».