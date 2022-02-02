«Медали командника нивелируют значимость личного турнира». Интервью с Ягудиным

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин приехал на зимние Игры в качестве комментатора и после первых тренировок в мужском и женском одиночном катании пообщался с журналистами, поделился ожиданиями от командного турнира, а также выразил мнение, что эти медали нивелируют значимость личных достижений.

— Олимпиада начинается с крутого противостояния – Россия против США в командном турнире? Или мы фавориты?

— Понятное дело, что мы – фавориты командника, но хочется понять, кто будет выступать, где будут происходить смены. Мы – основные фавориты, но и четыре года назад тоже были не позади, а оказались на втором месте. Не будем ворошить прошлое, говорить, что и как… Опять же, лёд скользкий.

Лично для меня медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира. Когда ты становишься олимпийским чемпионом в команднике, а в личном первенстве оказываешься вне тройки… Всё равно формат интересный.

— Вам не очень нравится?

— Нет. Я считаю, нивелируется значимость медали любого достоинства в личном.

— Получается, это несправедливо?

— Выиграть за счёт других в команде и выиграть лично самому – это две разные вещи. Но этот формат уже не раз проводится, конечно, не надо его убирать. Тем более у нас есть возможность [выиграть].

— А почему мы так тянем с составом?

— Мы ждём, это стратегия, как шахматы. Естественно, нам легче отталкиваться и принимать решения исходя из того, кто будет катать в других странах, особенно у Америки и Канады. Чисто гипотетически, Нэйтана Чена в короткой обыграть практически нереально. Если бы был другой фигурист, можно было бы ставить более сильного нашего. Это стратегия, командник. Здесь действуют не в личных интересах, а в интересах команды.

— Назовёте свою версию состава?

— Нет.

— Почему нивелируется значимость личного?

— Для меня личная – самая важная медаль. К примеру – Боброва и Соловьёв, в команднике они золотые медалисты, а в личном не попали в тройку. Нам, людям прошлой эпохи, когда был только личный турнир, ты – вот там. А когда ты не очень и в личном у тебя нет возможности, а в команднике благодаря девочкам, хорошим парам, ты можешь попасть на пьедестал.

— А кому-то может сил не хватить на оба турнира.

— Если мы будем рассуждать так, что мы не в состоянии откатать даже четыре программы, то как вы тогда готовились, что вы делали? Эмоционально и физически может быть тяжело, но если девочки Тутберидзе катают даже на тренировках целиковые прокаты по два-три раза… Что для них откатать с разницей в несколько дней очередную короткую или произвольную?

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По первому дню увидел у парней нащупывание. Первая тренировка – это ощущение льда, кто-то привык к более мягкому льду. Я слышал скрежет, лёд может быть более жёстким. Атмосфера, тем более мужики вообще впервые на Олимпиаде.

— Да и женщины тоже!

— Да, но женщины у нас сильнее ментально, чем наши мужики. Но по первой тренировке, зная, что турнир – не завтра, пока всё хорошо.