«Не могла в это поверить». Коронавирус разбил сердце и забрал мечту фаворитки ОИ Крамер

Олимпиада — это истории не только про счастливые победы, но и про поломанные судьбы.

Мы привыкли к тому, что всё решается на спортивных аренах Олимпиады. Да, никто не был застрахован от травм или попадания в различного рода допинг-истории, но подавляющее число спортсменов решали свою участь исключительно на олимпийских аренах.

В этом году в Пекине всё будет иначе. Главный старт четырёхлетия ещё не начался, а многие топ-спортсмены уже распрощались с олимпийскими мечтами. Причём абсолютно не по своей вине. Просто так распорядился коронавирусный случай. Например, сборная России уже потеряла своего претендента на олимпийскую медаль в скелетоне – Никиту Трегубова – а Норвегия как минимум на бóльшую часть лыжной программы осталась без Симена Хегстада Крюгера.

А 2 февраля стало известно, что спортивная катастрофа произошла с лучшей в мире прыгуньей с трамплина Маритой Крамер. 20-летняя австрийка сдала положительный тест во время предолимпийского турнира в Германии. Она отложила вылет на Игры, надеялась успеть поправиться. Но не судьба: на свою первую Олимпиаду она в итоге не поедет.

Главный фаворит Олимпиады

Крамер появилась на свет 25 октября 2001 года в голландском Апелдорне. Родившись в Нидерландах, она переехала со своей семьёй в Зальцбург, где и начала заниматься прыжками с трамплина. Марита дебютировала на международной арене в 14-летнем возрасте в 2015 году на Кубке Альп. Спустя два года она приняла участие в первом для себя этапе Кубка мира, сразу же заняв высокое для своего юного возраста 29-е место и набрав при этом первые очки.

На чемпионате мира среди юниоров – 2019 она завоевала бронзу в командном первенстве. Во время чемпионата мира 2020 года в Обервизентале она выиграла индивидуальный титул, а также два командных (женский и смешанный). В том же сезона Марита записала на свой счёт дебютную в карьере победу на этапе Кубка мира. Это произошло на трамплине в Саппоро.

Сезон-2020/2021 она начала со второй для себя победы, одержанной на трамплине в Рамзау. На этом турнире она побила рекорд, прыгнув на 96 метров. Следом она выиграла титул в женских командных соревнованиях на чемпионате мира 2021 года. В последнем раунде прыжок Крамер на 104 метра принёс Австрии 139,6 очка и позволил вырвать победу у сборной Словении.

В марте 2021 года Крамер выиграла и этап в России, победив на соревнованиях в Чайковском. Победу в общем зачете Кубка мира сезона-2020/2021 одержала словенка Крижнар, в активе которой 871 балл. Второе место заняла японка Сара Таканаси (862), а третье – Крамер (860), проигравшая победительнице общего зачёта всего 11 очков. Но в новом сезоне Марита уже была просто неудержима – одна победа сменяла другую, и перед перерывом на Олимпиаду девушка с огромным отрывом занимала первое место в зачёте Кубка мира, опережая ближайшую преследовательницу – немку Альтхаус – практически на 200 очков (870 против 698).

«Ни слов, ни чувств, только пустота»

В Пекине 20-летняя спортсменка являлась записным фаворитом в личных соревнованиях и должна была стать ключевой фигурой для своей сборной в командном первенстве, где примут участие смешанные команды. Должна была, но не станет. Положительный тест на коронавирус разбил её сердце и разрушил олимпийскую мечту.

«Как уже знает большинство из вас, я получила положительный результат на заключительном тестировании на коронавирус перед поездкой в Пекин. Сначала я не могла в это поверить, потому что делала всё возможное, чтобы избежать такой ситуации. Я сразу же отправилась домой, чтобы сдать повторный тест, надеясь, что значение антител будет достаточным для вылета позднее и для подготовки к соревнованиям. Но тест снова положительный.

Ни слов, ни чувств, только пустота. Неужели мир действительно так несправедлив? Последние годы мы готовились к Олимпийским играм. Я вложила в это так много энергии и времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Теперь мне кажется, что мои мечты исчезли в течение одного дня.

Я возьму небольшой отпуск, чтобы восполнить своё тело энергией и новыми мечтами и снова зажечь этот огонь. Для всех, кто может преследовать свои мечты прямо сейчас, дерзайте! Потому что не считается само собой разумеющимся иметь такую возможность. Спасибо за все добрые послания и огромное спасибо Австрийской федерации лыжного спорта, они действительно сделали всё, чтобы доставить меня в Китай», — гласит пост Крамер в «Инстаграме».

Индивидуальный турнир в прыжках с трамплина на Олимпиаде состоится уже 5 февраля, а спустя два дня сильнейший определится в командном первенстве. Так что Крамер уже точно не могла никаким образом успеть на свои соревнования. Молодая австрийка стала очередной жертвой в коронавирусной эпидемии перед Олимпийскими играми. Нового шанса на завоевание самой престижной медали в спортивной карьере Марите придётся ждать ещё целых четыре года. Мир действительно порой жесток и несправедлив.