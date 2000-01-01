Вид спорта: горнолыжный спорт
Чемпион России в гигантском слаломе, шестикратный призёр чемпионатов России в слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и комбинации, бронзовый призёр Универсиады (2017) в командном первенстве.
Андриенко начал заниматься горными лыжами в городе Мыски, Кемеровская область
Александр вырос в спортивной семье: мама и папа – тренеры по горнолыжному спорту. Андриенко – воспитанник спортшколы «Орлёнок», выступает за ФСО «Россия» (Калуга). Тренируется под руководством мамы Ирины.
Факт: был на Олимпиаде-2018, но не выступал
Проблема была в травме, полученной на тренировке. У спортсмена был диагностирован надрыв боковых связок колена, а также повреждено подколенное сухожилие.
Александр Андриенко, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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