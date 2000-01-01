Иван Кузнецов, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Трасса очень лёгкая, вот тем она и сложна — тяжело бороться, когда все едут на максимуме, тяжело продемонстрировать мастерство. Мне легче на более техничных трассах, плюс очень тяжело выступать дома — стены не помогают, всё наоборот»

Кузнецов – о впечатлениях на Универсиаде в Красноярске