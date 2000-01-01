Вид спорта: горнолыжный спорт
Чемпион России (2016 – скоростной спуск, 2018 – супергигант), трёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России.
Кузнецов начал заниматься горными лыжами в Петропавловске-Камчатском
На соревнованиях Иван представляет родные края: ФСО «Россия» и СДЮСШОР «Эдельвейс». Кузнецов занимается под руководством Александра Якубы, Александры Каталагиной и Галины Поповой.
Факт: стремится получать удовольствие от спорта
В 2015 году 19-летний Кузнецов ездил на юниорский чемпионат мира в Хафьеле. «Суперкрутого от нас ничего не ждут. Но показать себя и получить от этого удовлетворение мы все-таки можем», — сказал Иван.
«Трасса очень лёгкая, вот тем она и сложна — тяжело бороться, когда все едут на максимуме, тяжело продемонстрировать мастерство. Мне легче на более техничных трассах, плюс очень тяжело выступать дома — стены не помогают, всё наоборот»
Кузнецов – о впечатлениях на Универсиаде в Красноярске
Иван Кузнецов, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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