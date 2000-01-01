Тимур Билялов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей
Рекордсмен отечественного хоккея по длине «сухой» серии — она составила 316 минут и 9 секунд. Играет за клуб «Ак Барс».
Билялов начал заниматься хоккеем в Нижнекамске
Позднее переехал в Казань вместе с детским тренером Ленаром Вильдановым. В 2012 году начал играть в МХЛ в системе «Ак Барса».
Факт: долго шёл к основе
Тимуру потребовалось 7 лет, чтобы закрепиться в составе «Ак Барса». Голкипер несколько раз ездил в аренды, но всякий раз возвращался в Казань и всё-таки сумел стать основным вратарём главной хоккейной команды республики.
«Почему я стал голкипером? Тренер посоветовал. Да, шайбы бросают. Но это моя работа. И знаете, от боли я уже получаю удовольствие. Да, это шутка, но в ней есть доля правды»
Билялов — о роли вратаря
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