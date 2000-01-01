Анастасия Горностаева, горные лыжи — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Насчёт волнения — у меня есть установки, я формирую мысли в голове и пытаюсь им следовать, настраиваюсь на положительный результат. Если я понимаю, что победа или попадание в тройку в моих силах, то настраиваю себя на успех»

Горностаева – о том, как справляется с волнением