Вид спорта: горнолыжный спорт
Чемпионка России (2018) в слаломе-гиганте, дважды выиграла чемпионат России в 2020 и 2021 годах, бронзовый призёр зимней Универсиады — 2019.
Горностаева начала заниматься горными лыжами в Москве
Анастасия встала на лыжи в два года, а в четыре попросила родителей записать в секцию. Первый тренер – Евгения Шиманская. Сейчас выступает за СШ «РГШ-Столица» Москомспорта, тренируется у Виктора Пятакова.
Факт: другие виды
На Олимпиаде Анастасия, помимо своего спорта, следит за конькобежным спортом, фигурным катанием, фристайлом и шорт-треком.
«Насчёт волнения — у меня есть установки, я формирую мысли в голове и пытаюсь им следовать, настраиваюсь на положительный результат. Если я понимаю, что победа или попадание в тройку в моих силах, то настраиваю себя на успех»
Горностаева – о том, как справляется с волнением
Анастасия Горностаева, горные лыжи — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
Александр Хорошилов
Александр Елесин
Иван Кузнецов
Вячеслав Войнов
Александр Андриенко
Александр Никишин
Александра Глазкова
Иван Федотов
Ксения Орлова
Тимур Билялов
Елизавета Понкратова
Александр Самонов
Наталья Шерина
Полина Чудинова
Мировые звёзды, которые произведут фурор на ОИ
Анастасия Прыткова