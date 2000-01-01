Юлия Плешкова, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Мы шутим, что должны уметь всё: хорошо бегать, прыгать, тягать штангу, даже уметь танцевать – держать чувство такта и ритма. Нам нужно уметь держать баланс, иметь хорошую координацию, быть сильными и выносливыми. И важнее всего – сохранять концентрацию»

Плешкова – об особенностях своего вида