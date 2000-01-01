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Вид спорта: горнолыжный спорт
Вид спорта: горнолыжный спорт
Двукратная чемпионка России, двукратный призёр зимних Универсиад, призёр чемпионата мира среди юниоров.
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Плешкова начала заниматься горными лыжами в Петропавловске-Камчатском
Плешкова начала заниматься горными лыжами в Петропавловске-Камчатском
Юлия встала на лыжи в пять лет. Первым её тренером была Валентина Шмелёва, затем – Кирилл Копылов. Плешкова занимается в спортшколе олимпийского резерва «Морозная».
Факт: путешественница
Факт: путешественница
В число любимых хобби Юлии входят прогулки, трекинг, маршруты на машине, путешествие по Камчатке.
«Мы шутим, что должны уметь всё: хорошо бегать, прыгать, тягать штангу, даже уметь танцевать – держать чувство такта и ритма. Нам нужно уметь держать баланс, иметь хорошую координацию, быть сильными и выносливыми. И важнее всего – сохранять концентрацию»
«Мы шутим, что должны уметь всё: хорошо бегать, прыгать, тягать штангу, даже уметь танцевать – держать чувство такта и ритма. Нам нужно уметь держать баланс, иметь хорошую координацию, быть сильными и выносливыми. И важнее всего – сохранять концентрацию»
Плешкова – об особенностях своего вида
Юлия Плешкова, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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