Екатерина Ткаченко, горные лыжи — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«У нас были деревянные вешки с флажками, которые мы объезжали, старые лыжи. Мельком застала крепления, которые надевались на ботинки. Не такие, как сейчас. Но не могу вспомнить, чтобы кому-то не хватило. Было много детей в группе. Все с большим удовольствием занимались»

Ткаченко – о горнолыжной школе в Москве в 90-е