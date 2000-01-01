Вид спорта: горнолыжный спорт
Обладательница Кубка Азии и Дальнего Востока в общем зачёте и в гигантском слаломе, двукратная чемпионка зимней Универсиады, чемпионка России в гигантском слаломе, слаломе, комбинации.
Ткаченко начала заниматься горными лыжами в Москве
Екатерина пошла в лыжную секцию в два года, когда её отвела бабушка. Первый тренер – Антон Гавва. Ткаченко выступает за ФСО «Россия» (Москва), с 2014 года является членом сборной России.
Факт: родилась в Зимбабве
Её родители работали в российском посольстве. Через три месяца после рождения дочери они улетели в Россию. С тех пор Екатерина там никогда не была.
«У нас были деревянные вешки с флажками, которые мы объезжали, старые лыжи. Мельком застала крепления, которые надевались на ботинки. Не такие, как сейчас. Но не могу вспомнить, чтобы кому-то не хватило. Было много детей в группе. Все с большим удовольствием занимались»
Ткаченко – о горнолыжной школе в Москве в 90-е
Екатерина Ткаченко, горные лыжи — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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