Иван Федотов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Да, у меня финские корни и родственники там есть, но я россиянин и всю жизнь живу в России. В Финляндию приезжаю в отпуск, чтобы побыть на природе, эмоционально разгрузиться. Это отличная страна для спокойного отдыха»

Федотов — о второй родине