Иван Федотов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, вратарь
Ивану 25 лет, в декабре 2021 года он был признан лучшим вратарём Кубка Первого канала. Рассматривается как первый номер сборной России на Олимпиаде. Играет за клуб ЦСКА.
Федотов начал заниматься хоккеем в Санкт-Петербурге
Хотя родился он в финском городе Лаппеэнранта. Позже переехал в город на Неве и поступил в СДЮШОР при ХК СКА. Первый тренер — Игорь Щурков. Позднее Иван играл в системах ЦСКА и электростальского «Кристалла». На уровне МХЛ дебютировал в Нижнекамске в составе местного «Реактора».
Факт: был почти «морским котиком»
В США Иван прошел курс физической подготовки под руководством членов отряда «морских котиков». Новобранцев «Филадельфии Флайерз» заставляли бегать, прыгать, таскать тяжести и обливаться ледяной водой по утрам.
«Да, у меня финские корни и родственники там есть, но я россиянин и всю жизнь живу в России. В Финляндию приезжаю в отпуск, чтобы побыть на природе, эмоционально разгрузиться. Это отличная страна для спокойного отдыха»
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