Александр Никишин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, защитник
Александру 20 лет, он самый молодой российский хоккеист на Олимпиаде. Играет за клуб «Спартак».
Никишин начал заниматься хоккеем в Мытищах, Подмосковье
А конкретно — в школе мытищинского «Атланта». Принимал участие в Открытом чемпионате Москвы среди юношей своей возрастной категории.
Затем хоккейное образование получил в СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова.
В МХЛ дебютировал в 2018 году в составе «Крыльев Советов».
Затем хоккейное образование получил в СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова.
В МХЛ дебютировал в 2018 году в составе «Крыльев Советов».
Факт: сердечная аномалия
Вплоть до начала сезона-2021/2022 ИИХФ не разрешала Никишину выступать на международных соревнованиях из-за сердечной аномалии. После долгих споров и разбирательств Александру всё-таки удалось добиться права выступать за сборную России.
«Только представьте мое состояние: первый матч за «Спартак» и сразу такой конфуз. Но одноклубники меня поддержали. После игры мы сидели в раздевалке, и я краем глаза заметил, что в мою сторону движется Олег Валерьевич. Думаю: ну всё, сейчас прибьет. А он подошел ко мне, пожал руку»
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