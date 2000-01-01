Александр Никишин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Только представьте мое состояние: первый матч за «Спартак» и сразу такой конфуз. Но одноклубники меня поддержали. После игры мы сидели в раздевалке, и я краем глаза заметил, что в мою сторону движется Олег Валерьевич. Думаю: ну всё, сейчас прибьет. А он подошел ко мне, пожал руку»

Никишин — о первой драке за «Спартак»