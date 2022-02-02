«Тест Пидгрушной – это катастрофа». В сборной Украины по биатлону разбушевался коронавирус

Коронавирус на Олимпиаде продолжает больно бить по сильным спортсменам. За день до старта Игр плохие новости пришли из сборной Украины по биатлону. Положительный тест сдала Елена Билосюк (Пидгрушная), и это уже четвёртый случай в команде. Коронавирус разбушевался не на шутку: ранее заболели тренер мужской команды, сервисмен и физиотерапевт.
«Тест Елены – это катастрофа»
Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) заразилась коронавирусом буквально за пару дней до начала Олимпийских игр в Пекине. Сообщается, что у спортсменки есть симптомы болезни.
«Боялись этого с первого дня. Пошёл «эффект домино». Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но тест положительный. Нужно понять, сможет ли она вернуться в рабочий ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам, успеет ли она восстановиться. Тест Елены – это катастрофа», — приводит слова главного тренера женской сборной Украины Урош Велепец «Общественный спорт».
Для 35-летней олимпийской чемпионки Билосюк Олимпиада в Пекине – четвёртая в карьере. Предполагалось, что Елена должна принять участие в смешанной эстафете – первой биатлонной гонке Олимпиады-2022, которая пройдёт уже 5 февраля. В составе эстафетной четвёрки её может заменить Анастасия Меркушина, которая числится запасной.
«Ждём, кто будет следующим»
Важно отметить, что это уже не первый случай заряжания коронавирусом в составе делегации Украины. Ранее два положительных теста сдал тренер мужской биатлонной команды Юрай Санитра. По словам тренера Велепеца, также заразились сервисмен и физиотерапевт команды, которые сдали положительные тесты за день до того, как коронавирус обнаружился у Билосюк.
«Ждём, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера ушло на сервисмена, затем на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине», – сказал Велепец.
Ещё один положительный тест на коронавирус сдал тренер женской команды Игорь Ященко, однако тест, который он сдал на следующий день, оказался отрицательным, и его выпустили с карантина.
На данный момент в сборной Украины по биатлону уже как минимум четверо заболевших. И шанс, что цепочка прервётся на Билосюк, к сожалению, очень невелик.
При этом важно помнить, что положительный тест – это не приговор. Спортсмен, заболевший коронавирусом в Пекине, вполне может ещё выступить на Олимпийских играх. Чтобы выйти с карантина на старт, нужно лишь полностью избавиться от симптомов заболевания и сдать несколько отрицательных тестов подряд. Долгих карантинов после выздоровления на ОИ-2022 нет.
- 2 февраля 2022
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