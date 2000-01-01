Александр Елесин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, защитник
Александру 25 лет, он один из самых жёстких игроков КХЛ, обожающий силовой хоккей. Играет за клуб «Локомотив».
Елесин начал заниматься хоккеем в Ярославле
Естественно, это была система местного «Локомотива». Закончил спортивную школу, после чего дебютировал в МХЛ за «Локо» в 2013 году. В детстве занимался боксом.
Факт: автор рекорда
Первый же гол Елесина на уровне КХЛ оказался рекордным для лиги. Александр забил его на пятой секунде матча в Уфе — никто ранее не отличался так быстро после стартового вбрасывания.
«Считаю, что бокс и хоккей – разные виды спорта. Первым я занимался просто для поддержания хорошей формы. Конечно, навыки остаются, но я не боксирую на льду»
Елесин — о боксе
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