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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и серебряный призёр ЧМ-2015. Обладатель золотой медали Олимпиады-2018. Играет за клуб «Металлург» Магнитогорск, капитан команды.
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Яковлев начал заниматься хоккеем в Магнитогорске
Яковлев начал заниматься хоккеем в Магнитогорске
Его первые тренеры — Евгений Разумняк и Александр Шахворостов. Окончив спортивную школу, Егор перебрался в систему «Ак Барса», где и начал профессиональную карьеру. Дебютировал в МХЛ в 2009 году.
Факт: от модели до рыбака
Факт: от модели до рыбака
Яковлев — спортсмен, пробовавший себя и в качестве модели. Он, например, рекламировал аромат The Icon от Antonio Banderas. В свободное время отдает предпочтение рыбалке, восхождению в горы, охоте, лыжам, скейтбордингу, сноубордингу и гольфу.
«Пусть говорят что угодно, но немцы в Корее выглядели очень прилично. Не было никакого недонастроя с нашей стороны, но всё равно у сборной возникли проблемы. Я до последнего верил, что мы сможем отыграться в том финале, хотя, безусловно, была непростая ситуация»
«Пусть говорят что угодно, но немцы в Корее выглядели очень прилично. Не было никакого недонастроя с нашей стороны, но всё равно у сборной возникли проблемы. Я до последнего верил, что мы сможем отыграться в том финале, хотя, безусловно, была непростая ситуация»
Яковлев — о финале-2018
Егор Яковлев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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