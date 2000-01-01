Егор Яковлев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Пусть говорят что угодно, но немцы в Корее выглядели очень прилично. Не было никакого недонастроя с нашей стороны, но всё равно у сборной возникли проблемы. Я до последнего верил, что мы сможем отыграться в том финале, хотя, безусловно, была непростая ситуация»

Яковлев — о финале-2018