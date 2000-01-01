Кирилл Марченко, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Гусев начал заниматься хоккеем в Барнауле

Позже переехал в Тюмень, потом оказался в системе «Югры», за которую провёл первый матч в КХЛ. Был выкуплен СКА, где образовал тройку с Иваном Морозовым и Василием Подколзиным.