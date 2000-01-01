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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Участник ЧМ-2021. Играет за клуб СКА.
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Гусев начал заниматься хоккеем в Барнауле
Гусев начал заниматься хоккеем в Барнауле
Позже переехал в Тюмень, потом оказался в системе «Югры», за которую провёл первый матч в КХЛ. Был выкуплен СКА, где образовал тройку с Иваном Морозовым и Василием Подколзиным.
Факт: друг Свечникова
Факт: друг Свечникова
В детстве играл с Андреем Свечниковым — другим известным хоккеистом, родившимся в Барнауле. В НХЛ они вряд ли встретятся: права на Марченко там пока у «Коламбуса».
«Я петь вообще не умею. И танцевать тоже. Таланты? Да нет никаких талантов… Рисовать могу»
«Я петь вообще не умею. И танцевать тоже. Таланты? Да нет никаких талантов… Рисовать могу»
Марченко — о талантах
Кирилл Марченко, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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