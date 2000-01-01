Вадим Шипачёв, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающий
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира — 2014. Лучший бомбардир КХЛ. Играет за клуб «Динамо» Москва.
Шипачёв начал заниматься хоккеем в Череповце
Всерьёз тренироваться стал в восемь лет, до этого играл в футбол. Первый тренер — Вячеслав Дубровин. В Суперлиге дебютировал в сезоне-2005/2006 в составе родной «Северстали».
Факт: начинал как защитник
В 12 лет тренеры переместили его в центр из-за того, что самого маленького хоккеиста в команде часто продавливали более взрослые и опытные оппоненты.
«Иногда прям кайфуешь: тебе идет пас, а ты уже заранее посмотрел, где твой человек, и сразу её туда в одно касание. Никто же к этому не готов. Или вратарь только на тебя выкатился, а ты уже отдал на дальнюю, там пустые ворота и гол. Это кайф»
Шипачёв — о ценности голевых передач
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