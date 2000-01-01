Вадим Шипачёв, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Иногда прям кайфуешь: тебе идет пас, а ты уже заранее посмотрел, где твой человек, и сразу её туда в одно касание. Никто же к этому не готов. Или вратарь только на тебя выкатился, а ты уже отдал на дальнюю, там пустые ворота и гол. Это кайф»

Шипачёв — о ценности голевых передач