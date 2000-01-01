Дмитрий Воронков, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я впервые уехал из родного города. Оказаться в новом городе и в другом коллективе — это было самое непривычное. Но в Казани сделали всё, чтобы я быстро адаптировался. Мне много помогали и до сих пор помогают и на льду, и в быту»

Воронков — о первом трансфере