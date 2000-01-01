Дмитрий Воронков, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающий
Участник ЧМ-2021. Играет за клуб «Ак Барс».
Воронков начал заниматься хоккеем в Ангарске, Иркутская область
Тренировался в школе «Ермака», выступавшего в ВХЛ. Дебютировал в 17 лет, привлёк внимание скаутов «Ак Барса», после чего казанский клуб выкупил форварда. Дебютировал за казанцев в феврале 2019-го.
Факт: отомстил камере
В эфире «Ак Барс Шоу» Воронков разбил молотком камеру. В концовке финала МЧМ-2020 после выброса шайбы от канадца шайба попала в камеру и не покинула пределы площадки — иначе «кленовые» оставались бы втроём, а Россия получала стопроцентную возможность сравнять счёт.
«Я впервые уехал из родного города. Оказаться в новом городе и в другом коллективе — это было самое непривычное. Но в Казани сделали всё, чтобы я быстро адаптировался. Мне много помогали и до сих пор помогают и на льду, и в быту»
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