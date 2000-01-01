Артём Анисимов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Если нужно засушить игру, я готов. Если нужно забивать — я также готов это делать. В этом и есть смысл двустороннего форварда. Например, когда на последних секундах выигрываемого матча нужно выйти на лёд, чтобы заблокировать бросок или выбросить шайбу. Или когда нужно забить»

Анисимов — о своих функциях