Артём Анисимов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Чемпион мира — 2014. Играет за клуб «Локомотив».
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Анисимов начал заниматься хоккеем в Ярославле
Анисимов начал заниматься хоккеем в Ярославле
Сначала занимался в школе ушу, где получил приглашение в хоккейную школу. В какой-то момент хотел бросить хоккей, но дорос до основы «Локомотива» и игры в НХЛ.
Факт: самый последний вратарь
Факт: самый последний вратарь
В прошлом сезоне из-за травм двух вратарей Анисимов вынужденно был заявлен голкипером — в «Оттаве» было просто больше некому. При этом Анисимов не играл в воротах с детства.
«Если нужно засушить игру, я готов. Если нужно забивать — я также готов это делать. В этом и есть смысл двустороннего форварда. Например, когда на последних секундах выигрываемого матча нужно выйти на лёд, чтобы заблокировать бросок или выбросить шайбу. Или когда нужно забить»
«Если нужно засушить игру, я готов. Если нужно забивать — я также готов это делать. В этом и есть смысл двустороннего форварда. Например, когда на последних секундах выигрываемого матча нужно выйти на лёд, чтобы заблокировать бросок или выбросить шайбу. Или когда нужно забить»
Анисимов — о своих функциях
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