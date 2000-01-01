Кирилл Семёнов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Семёнов начал заниматься хоккеем в Омске

Родился и вырос здесь же, начал заниматься в школе «Авангарда». Первым тренером был дедушка, Игорь Петрович. За основу «Авангарда» дебютировал в сентябре 2013-го, в 19 лет.