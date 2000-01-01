Кирилл Семёнов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Действующий обладатель Кубка Гагарина. Играет за клуб «Авангард».
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Семёнов начал заниматься хоккеем в Омске
Семёнов начал заниматься хоккеем в Омске
Родился и вырос здесь же, начал заниматься в школе «Авангарда». Первым тренером был дедушка, Игорь Петрович. За основу «Авангарда» дебютировал в сентябре 2013-го, в 19 лет.
Факт: играет без перерывов
Факт: играет без перерывов
Семёнову принадлежит рекорд КХЛ по матчам без перерывов — 291. Рекордная серия прервалась в победном для «Авангарде» финале Кубка Гагарина — из-за травмы.
«Главное – это результат команды. В хорошей статистике нет смысла, если твоя команда не добивается цели»
«Главное – это результат команды. В хорошей статистике нет смысла, если твоя команда не добивается цели»
Семёнов — о приоритетах
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