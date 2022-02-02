В олимпийскую сборную ворвалась биатлонистка-бунтарка. Буртасовой помог несчастный случай

Евгения весь сезон провела во втором составе и неделю назад на Олимпиаду не собиралась.

История биатлонистки Евгении Буртасовой этой зимой чем-то похожа на сказку. В декабре и январе она выступала на Кубке IBU, ни разу не попав в основной состав. К моменту распределения путёвок в Пекин шансов поехать на Олимпийские игры у неё практически не было.

Но в ковидное время возможно всё.

Павлова буквально врывается в олимпийский состав за два дня до старта Игр. В отличие от многих напарниц, она умудрилась не заразиться коронавирусом, избежать травм и укрепить свой авторитет победой на чемпионате Европы. И сейчас её появление в команде не вызывает удивления.

«Мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой»

За неделю до первой биатлонной гонки на Олимпиаде-2022 (смешанной эстафеты) стало известно, что биатлонистка женской сборной Валерия Васнецова, уже находясь в Пекине, сдала два положительных теста на коронавирус и оказалась на карантине.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой… Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», – написала Васнецова.

Несмотря на то что карантин Васнецовой может продлиться всего лишь несколько дней, тренеры приняли решение о замене и вызвали в Пекин Евгению Буртасову, которая вместе с Анастасией Шевченко числилась запасной. Шевченко в январе, кстати, побегала на Кубке мира, но получила досадную травму, от которой до сих пор не оправилась. Видимо, поэтому выбор наставников команды пал на здоровую, более опытную и пребывающую в отличной форму Буртасову.

Евгения Буртасова весь текущий сезон выступала на Кубке IBU. Сейчас она занимает первое место в общем зачёте, зачёте пасьютов и индивидуальных гонок. Но даже при таком раскладе взлёт из второго состава прямо в олимпийскую сборную – событие неординарное. Понятно, что произошедшее с Васнецовой – несчастный случай, но для Буртасовой это в каком-то смысле удача.

«Васнецова на Буртасову — равноценная замена»

Тем не менее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову «равноценной»:

«Васнецова на Буртасову – равноценная замена. Да, Буртасова чуть послабее ходом, да и Васнецова прибавила. С другой стороны, Женя выиграла гонку на чемпионате Европы, хоть это и не Кубок мира. Неприятно, что у Васнецовой коронавирус. Но этот инцидент не изменил нашей главной цели на Олимпиаде – золотые медали», — отметил Хованцев.

Буртасова показывала достойные результаты в этом сезоне – пять раз поднималась на подиум на этапах Кубка IBU, вместе с Матвеем Елисеевым заняла второе место в «Рождественской гонке». На чемпионате Европы, который завершился за несколько дней до начала Олимпийских игр в Пекине, Буртасова показала лучший результат среди российских спортсменов – выиграла золото в индивидуальной гонке и в паре с Антоном Бабиковым стала победительницей сингл-микста.

Чемпионат Европы показал, что сейчас Буртасова находится в хорошей форме, но достаточно ли этого для Олимпиады? В любом случае вариантов у тренеров сборной России не так много. Шевченко травмировалась ещё в начале января и не смогла показать высоких результатов ни на Кубке мира, ни на чемпионате Европы. Виктория Сливко, которая также получила аккредитацию для участия в Олимпийских играх, на чемпионате Европы выступила не очень хорошо – заняла четвёртое место в индивидуальной гонке, но в спринте и пасьюте финишировала только 46-й и 38-й.

И, по мнению экспертов, именно Буртасова заслуживает место в сборной на Олимпиаде.

«Вы, наверное, мои высказывания давно знаете. Я говорил, что Буртасову надо было брать в сборную если не первым, то вторым номером. Но Евгению не допускали ни на один старт. Буртасова – единственная спортсменка, которая может завоевать медаль на ОИ в индивидуальной гонке», – прокомментировал ситуацию экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

«Нет документов на Олимпиаду»

Интересно, что в последний день чемпионата Европы, когда новость о положительных тестах Валерии Васнецовой ещё не появилась, Евгения Буртасова, отвечая на вопрос о возможной поездке в Пекин, заявила, что документов для участия в Олимпиаде у неё нет. Судя по всему, ещё неделю назад ехать на Игры в Китай она вообще не собиралась:

«У меня нет документов на Олимпиаду. Почему я должна ехать, если документы туда у меня полностью не готовы? Для безопасности надо было две недели вести дневник здоровья о своём самочувствии, когда выдаётся аккредитация. У Антона Бабикова есть дневник, он его вёл. Я получила информацию только дня три назад», – рассказала Евгения в эфире «Матч ТВ».

Возникли опасения, что замена не может быть произведена из-за проблем с документами, но всё обошлось. И аккредитацию Буртасова получила вовремя, и дневник самочувствия заполнила. Совсем скоро Евгения присоединится к команде в Пекине и, вероятно, выйдет на старт.

Впрочем, подобные откровенные заявления вполне в духе Буртасовой. За годы выступления в национальной команде она сформировала себе образ бунтарки, которая за словом в карман не лезет. Она и с тренерами конфликтовала, и про терапевтические исключения у соперниц говорила, и даже вступала в грубую полемику с болельщиками. Хочется верить, что эта смелость и открытость поможет ей показать высокий результат и на самом главном турнире четырёхлетия.