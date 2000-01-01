Никита Нестеров, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Обладатель Кубка Гагарина, бронзовый призёр ЧМ-2019. Играет за клуб ЦСКА.
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Нестеров начал заниматься хоккеем в Челябинске
Нестеров начал заниматься хоккеем в Челябинске
Первый тренер – Владимир Пыжьянов. В 2009 году начал играть в МХЛ в системе «Трактора» — клубе «Белые Медведи».
Факт: отложенный дебют
Факт: отложенный дебют
Впервые на лёд в матче КХЛ Никита вышел 2 октября 2011 года. Однако его дебют мог состояться на год раньше – 23 сентября 2010 года Нестеров готовился к матчу «Трактора» с «Амуром», но не смог принять участия в игре, потому что для него не нашлось домашнего игрового свитера.
«Для любого хоккеиста – честь играть за свою страну на Олимпийских играх, одном из самых главных событий в спортивной карьере. Как я уже сказал, у меня было много мыслей на этот счет. Многое переосмыслил»
«Для любого хоккеиста – честь играть за свою страну на Олимпийских играх, одном из самых главных событий в спортивной карьере. Как я уже сказал, у меня было много мыслей на этот счет. Многое переосмыслил»
Нестеров — о мыслях об Олимпиаде (интервью до возвращения в Россию)
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