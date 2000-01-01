Никита Нестеров, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Для любого хоккеиста – честь играть за свою страну на Олимпийских играх, одном из самых главных событий в спортивной карьере. Как я уже сказал, у меня было много мыслей на этот счет. Многое переосмыслил»

Нестеров — о мыслях об Олимпиаде (интервью до возвращения в Россию)