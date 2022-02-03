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Олимпийские игры — 2022 в Пекине: как иностранцы оценивают шансы России в медальном зачёте — прогнозы на Олимпиаду

Иностранцы посчитали, сколько медалей будет у России. Получилось неожиданно много
Сергей Емельянов
Как иностранцы оценивают шансы России на ОИ-2022
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Одна аналитическая группа прогнозирует национальный рекорд, другая — провальный результат в медальном зачёте.

Считать не завоёванные ещё медали Олимпиады – любимое занятие журналистов. Всегда интересно предположить, как выступит российская команда на главном старте четырёхлетия, а потом сравнивать – кто оправдал возложенные на них ожидания, а кто нет.

Кстати, перед Играми в Пекине «Чемпионат» уже сделал свой медальный прогноз.

Впрочем, ещё интереснее – смотреть на прогнозы иностранцев в отношении сборной России. Интересно, что в преддверии Олимпиады взгляды двух крупных изданий, делающих прогнозы, получились для России оптимистичными. Медалей у России должно быть неожиданно много. Правда, одни считают, что российской сборной по силам пробиться в топ-3 неофициального общекомандного медального зачёта, а другие отводят нам второстепенные роли, что не совпадает с задачей команды на Игры.

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Взгляд пессимистов. Associated Press — 27 медалей (5 золотых)

Журналисты всемирно известного новостного агентства Associated Press в общей сложности отдали сборной России 27 медалей, но лишь пять из них должны стать золотыми. И даже такое количество медалей оставит нашу сборную за пределами топ-10 медального зачёта!

Сразу три награды высшей пробы отданы фигуристам – Камиле Валиевой, паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также российским участникам командного турнира. Бесспорным фаворитом турнира лыжных акробатов, по мнению АР, является Максим Буров, а вот лыжнику Александру Большунову золото отдали только в марафоне.

Всего же в лыжных гонках России прочат девять медалей: два серебра в эстафетах, бронзу в мужском командном спринте, два серебра Большунову в скиатлоне и индивидуальной гонке, бронзу Александру Терентьеву в спринте, две бронзы Наталье Непряевой в спринте и скиатлоне.

В фигурном катании России отдают весь пьедестал у женщин, золото и серебро в парном катании (вторыми по версии АР станут Евгения Тарасова и Владимир Морозов), а также серебро в танцах на льду (Виктория Синицина и Никита Кацалапов). В биатлоне России отдали всего две медали – бронзу Александру Логинову в гонке преследования и серебро мужчинам в эстафете.

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Отдельный прогноз журналисты издания сделали на исход хоккейных турниров. По их мнению, мужская сборная России займёт второе место. Обладателями золотых медалей станут канадцы, тогда как бронзу получат американские хоккеисты. У женщин первое место также отдаётся представительницам Канады, серебро — США, а бронзовые медали — финским хоккеисткам.

По мнению авторитетного агентства, самое большое количество золотых медалей на Играх завоюют представители сборной Норвегии – в их копилке под конец соревнований окажется 20 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте с 10 победами будут немцы.

Самым успешным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине они называют лыжника Йоханнеса Клебо. По прогнозам агентства, в Пекине он завоюет четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Эксперты считают, что Клебо победит в скиатлоне, спринте, командном спринте и в эстафете. Лидеру женской сборной Норвегии Терезе Йохауг предрекли победу в скиатлоне, на дистанциях 10 и 30 км, а также в эстафете.

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Взгляд оптимистов. Gracenote — 30 медалей (10 золотых)

Американская аналитическая компания Gracenote также представила свой прогноз на распределение медалей. Аналитики этой группы тоже предполагают, что победителем общего медального зачёта станет сборная Норвегии с 44 медалями (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займёт Германия — 30 медалей (11-11-8).

А Россия станет третьей с 30 наградами (10-12-8). Любопытно, что именно такого результата от сборной ожидает и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который ранее сообщил, что спортсмены нашей страны могут завоевать 30 медалей в Пекине.

Примечательно, что в аналитической справке отдельно подчёркивается, что ранее наша команда никогда в своей истории не завоёвывала такое количество медалей на зимней Олимпиаде, проходившей за пределами России. Главными надеждами в составе российской делегации должны стать Александр Большунов, Камила Валиева и Максим Буров.

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Как выступала сборная России на прошлых Олимпиадах?

Стоит напомнить, что на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России установила национальный антирекорд, заняв только 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Две золотые медали, которые добыли фигуристка Алина Загитова и мужская сборная по хоккею, стали худшим результатом в российской истории. Но не стоит забывать, что в Южной Корее наша команда выступала в неполноценном составе. Из-за допинговых разбирательств вокруг Олимпийских игр в Сочи приглашения от МОК не получили многие лидеры сборной.

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В настоящий момент лучшего результата Россия добилась на домашней Олимпиаде в Сочи – 29 наград (правда, медальный зачёт продолжает меняться в худшую для нас сторону).

Если не брать в расчёт Сочи, то рекорд был установлен довольно давно – в 1994 году в норвежском Лиллехаммере: наши спортсмены завоевали 23 медали, из них 11 высшей пробы (третье место в медальном зачёте). В Нагано-1998 было добыто 18 (9 золотых) медалей, в Солт-Лейк-Сити-2002 – 13 (5), в Турине-2006 – 22 (8), а в Ванкувере-2010 – 15 (3).

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