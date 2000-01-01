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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Победительница Кубка России в монобобе, серебряный призёр чемпионата России — 2020, чемпионка первенства России U24 в двойках (2020).
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Макарова начала заниматься бобслеем в Подмосковье
Макарова начала заниматься бобслеем в Подмосковье
Сначала она шесть лет отдала лёгкой атлетике. Затем перешла в бобслей и занимается им уже четвёртый год. Студентка МГОУ.
Факт: пилот в экипаже
Факт: пилот в экипаже
«Я не боюсь брать ответственность на себя. Понимаю, что ко мне должно быть максимальное доверие напарниц. В экипаже ты не один, и от тебя зависят жизни других. В этом спорте важны стрессоустойчивость, концентрация и хорошая сила воли, чего у меня не отнять», — считает Анастасия.
«Бобслей – очень сложный вид спорта. Помимо того, что нужно проехать на бобе, надо его таскать, переворачивать. Это как тягать капот машины»
«Бобслей – очень сложный вид спорта. Помимо того, что нужно проехать на бобе, надо его таскать, переворачивать. Это как тягать капот машины»
Макарова — о весе боба
Анастасия Макарова, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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