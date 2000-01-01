Анастасия Макарова, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Факт: пилот в экипаже

«Я не боюсь брать ответственность на себя. Понимаю, что ко мне должно быть максимальное доверие напарниц. В экипаже ты не один, и от тебя зависят жизни других. В этом спорте важны стрессоустойчивость, концентрация и хорошая сила воли, чего у меня не отнять», — считает Анастасия.