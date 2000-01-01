Вид спорта: бобслей
Бронзовый призёр чемпионата Европы. Дважды бронзовый призёр Кубка мира (2021, 2022).
Травкин начал заниматься бобслеем в селе Богучаны, Красноярский край
В детстве тренировался в отделении лёгкой атлетики ДЮСШ у тренеров Александра и Ларисы Соседовых. В бобслей перешёл уже в старших классах.
Факт: активно ведёт аккаунт в «Инстаграме»
Причём на его страничке @travkin_pavel и спортивная, и обычная жизнь.
«В джунглях есть только одно правило: когда лев голоден, он ест!»
Травкин — в шутку (мы надеемся!) в своём «инстаграме»
Павел Травкин, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022