Вид спорта: хоккей, защитник
Играет за клуб «Трактор».
Телегин начал заниматься хоккеем в Челябинске
А конкретно — в местной школе «Трактор ЧТЗ». В 14 лет переехал в Ханты-Мансийск, где занимался и дебютировал в МХЛ в системе «Югры».
Факт: победил Телегин
Единственная драка Сергея в КХЛ прошла с… Иваном Телегиным. Вопреки распространившемуся мнению, хоккеисты не являются родственниками, что позволило им подраться без зазрения совести. В этой драке точно победил Телегин.
«Однажды я увидел в соцсетях подборку силовых приёмов. Нравилось, как действует Алексей Емелин, старался тоже больше играть в силовых единоборствах. Но позже пришло осознание, что главным кумиром в моей жизни является отец, который и поставил меня на коньки когда-то»
Телегин — о кумирах
Сергей Телегин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022