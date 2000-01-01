Сергей Телегин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Однажды я увидел в соцсетях подборку силовых приёмов. Нравилось, как действует Алексей Емелин, старался тоже больше играть в силовых единоборствах. Но позже пришло осознание, что главным кумиром в моей жизни является отец, который и поставил меня на коньки когда-то»

Телегин — о кумирах