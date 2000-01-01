Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Играет за клуб «Трактор».
AMP-версия
Телегин начал заниматься хоккеем в Челябинске
Телегин начал заниматься хоккеем в Челябинске
А конкретно — в местной школе «Трактор ЧТЗ». В 14 лет переехал в Ханты-Мансийск, где занимался и дебютировал в МХЛ в системе «Югры».
Факт: победил Телегин
Факт: победил Телегин
Единственная драка Сергея в КХЛ прошла с… Иваном Телегиным. Вопреки распространившемуся мнению, хоккеисты не являются родственниками, что позволило им подраться без зазрения совести. В этой драке точно победил Телегин.
«Однажды я увидел в соцсетях подборку силовых приёмов. Нравилось, как действует Алексей Емелин, старался тоже больше играть в силовых единоборствах. Но позже пришло осознание, что главным кумиром в моей жизни является отец, который и поставил меня на коньки когда-то»
«Однажды я увидел в соцсетях подборку силовых приёмов. Нравилось, как действует Алексей Емелин, старался тоже больше играть в силовых единоборствах. Но позже пришло осознание, что главным кумиром в моей жизни является отец, который и поставил меня на коньки когда-то»
Телегин — о кумирах
Сергей Телегин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Павел Травкин
Павел Травкин
Анастасия Макарова
Анастасия Макарова
Полина Мельникова
Полина Мельникова
Никита Нестеров
Никита Нестеров
Арсений Грицюк
Арсений Грицюк
Артём Анисимов
Артём Анисимов
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко
Егор Яковлев
Егор Яковлев
Артём Минулин
Артём Минулин
Кирилл Семёнов
Кирилл Семёнов
Андрей Чибисов
Андрей Чибисов
Артур Каюмов
Артур Каюмов
Дмитрий Воронков
Дмитрий Воронков
Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёв
Екатерина Ткаченко
Екатерина Ткаченко
Никита Гусев
Никита Гусев
© championat.com 2000–2022