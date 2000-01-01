Михаил Григоренко, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были. Я сейчас не буду обвинять кого-то конкретно [...] Не хочу переходить на личности, потому что ценю атмосферу, которая была в команде. Причина в нас»

Григоренко – о вылете сборной России с ЧМ-2021