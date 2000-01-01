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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, бронзовый призёр ЧМ-2019, лучший новичок 2012 года в CHL – Канадской хоккейной лиге. Играет за клуб ЦСКА.
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Григоренко начал заниматься хоккеем в Москве
Григоренко начал заниматься хоккеем в Москве
Пошёл в школу московской «Красной Армии». Первый тренер – Александр Мерзенюк. Дебютировал в МХЛ в сезоне-2010/2011 и сразу же выиграл Кубок Харламова, после чего уехал в Главную юниорскую лигу Квебека в клуб «Квебек Ремпартс», который тренировал Патрик Руа.
Факт: любовь на трёх языках
Факт: любовь на трёх языках
Жена Григоренко – франкоговорящая канадка, с которой он познакомился во время игры в «Квебеке». Правда, по признанию самого Михаила, французский язык он не выучил, поэтому общается с супругой на английском. У пары трое детей.
«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были. Я сейчас не буду обвинять кого-то конкретно [...] Не хочу переходить на личности, потому что ценю атмосферу, которая была в команде. Причина в нас»
«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были. Я сейчас не буду обвинять кого-то конкретно [...] Не хочу переходить на личности, потому что ценю атмосферу, которая была в команде. Причина в нас»
Григоренко – о вылете сборной России с ЧМ-2021
Михаил Григоренко, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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