Павел Карнаухов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я дома сидел, когда мне позвонил агент, у которого я как раз жил, и сказал: «Слушай, а ты не хочешь прилететь?». Ну я с удовольствием принял предложение. В первом раунде тогда же Макдэвида выбрали. Все были в предвкушении чего-то, а я в плавках там ходил. Ну а что ещё делать? Я приехал отдохнуть»

Карнаухов – о драфте НХЛ во Флориде