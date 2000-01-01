Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, обладатель Кубка мира – 2017 в составе «Красной Армии», участник ЧМ-2021. Играет за клуб ЦСКА.
AMP-версия
Карнаухов начал заниматься хоккеем в Минске
Карнаухов начал заниматься хоккеем в Минске
Тренировался в местной «Юности» под руководством Александра Большакова. В 12 лет переехал в Москву, где оказался в «Красной Армии». В сезоне-2013/2014 дебютировал в МХЛ, после чего на два года уехал в канадскую WHL – Западную хоккейную лигу. Там играл в клубе «Калгари Хитмен», но в 2016 году вернулся в «Красную Армию».
Факт: гитарист-самоучка
Факт: гитарист-самоучка
Одно из хобби Павла – игра на гитаре. У игрока есть шестиструнная акустическая гитара, однако из-за малого количества свободного времени он редко пользуется услугами репетиторов, чаще тренируясь самостоятельно. Увлёкся игрой на гитаре благодаря Виктору Цою, который является одним из его любимых исполнителей.
«Я дома сидел, когда мне позвонил агент, у которого я как раз жил, и сказал: «Слушай, а ты не хочешь прилететь?». Ну я с удовольствием принял предложение. В первом раунде тогда же Макдэвида выбрали. Все были в предвкушении чего-то, а я в плавках там ходил. Ну а что ещё делать? Я приехал отдохнуть»
«Я дома сидел, когда мне позвонил агент, у которого я как раз жил, и сказал: «Слушай, а ты не хочешь прилететь?». Ну я с удовольствием принял предложение. В первом раунде тогда же Макдэвида выбрали. Все были в предвкушении чего-то, а я в плавках там ходил. Ну а что ещё делать? Я приехал отдохнуть»
Карнаухов – о драфте НХЛ во Флориде
Павел Карнаухов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Михаил Григоренко
Михаил Григоренко
Сергей Андронов
Сергей Андронов
Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов
Сергей Телегин
Сергей Телегин
Павел Травкин
Павел Травкин
Анастасия Макарова
Анастасия Макарова
Полина Мельникова
Полина Мельникова
Никита Нестеров
Никита Нестеров
Арсений Грицюк
Арсений Грицюк
Артём Анисимов
Артём Анисимов
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко
Егор Яковлев
Егор Яковлев
Артём Минулин
Артём Минулин
Кирилл Семёнов
Кирилл Семёнов
Андрей Чибисов
Андрей Чибисов
Артур Каюмов
Артур Каюмов
© championat.com 2000–2022