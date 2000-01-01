Павел Карнаухов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, обладатель Кубка мира – 2017 в составе «Красной Армии», участник ЧМ-2021. Играет за клуб ЦСКА.
Карнаухов начал заниматься хоккеем в Минске
Тренировался в местной «Юности» под руководством Александра Большакова. В 12 лет переехал в Москву, где оказался в «Красной Армии». В сезоне-2013/2014 дебютировал в МХЛ, после чего на два года уехал в канадскую WHL – Западную хоккейную лигу. Там играл в клубе «Калгари Хитмен», но в 2016 году вернулся в «Красную Армию».
Факт: гитарист-самоучка
Одно из хобби Павла – игра на гитаре. У игрока есть шестиструнная акустическая гитара, однако из-за малого количества свободного времени он редко пользуется услугами репетиторов, чаще тренируясь самостоятельно. Увлёкся игрой на гитаре благодаря Виктору Цою, который является одним из его любимых исполнителей.
«Я дома сидел, когда мне позвонил агент, у которого я как раз жил, и сказал: «Слушай, а ты не хочешь прилететь?». Ну я с удовольствием принял предложение. В первом раунде тогда же Макдэвида выбрали. Все были в предвкушении чего-то, а я в плавках там ходил. Ну а что ещё делать? Я приехал отдохнуть»
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