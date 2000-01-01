Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира — 2014. Играет за клуб ЦСКА.
Плотников начал заниматься хоккеем в Комсомольске-на-Амуре
В девять лет после приглашения тренера Сергея Курмеши переехал в Хабаровск, где занимался в системе «Амура». В 2009 году дебютировал в КХЛ.
Факт: телезвезда
Сергей снялся в популярном сериале «Молодёжка» — хоккеист появился в первом эпизоде шестого сезона.
«На игры за сборную не надо искать какую-то дополнительную мотивацию. Ты понимаешь, что представляешь всю страну, свой клуб и свою фамилию. Просто ты выходишь и стараешься отработать от и до»
Плотников – о мотивации
Сергей Плотников, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022