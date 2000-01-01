Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира — 2014. Играет за клуб ЦСКА.
AMP-версия
Плотников начал заниматься хоккеем в Комсомольске-на-Амуре
Плотников начал заниматься хоккеем в Комсомольске-на-Амуре
В девять лет после приглашения тренера Сергея Курмеши переехал в Хабаровск, где занимался в системе «Амура». В 2009 году дебютировал в КХЛ.
Факт: телезвезда
Факт: телезвезда
Сергей снялся в популярном сериале «Молодёжка» — хоккеист появился в первом эпизоде шестого сезона.
«На игры за сборную не надо искать какую-то дополнительную мотивацию. Ты понимаешь, что представляешь всю страну, свой клуб и свою фамилию. Просто ты выходишь и стараешься отработать от и до»
«На игры за сборную не надо искать какую-то дополнительную мотивацию. Ты понимаешь, что представляешь всю страну, свой клуб и свою фамилию. Просто ты выходишь и стараешься отработать от и до»
Плотников – о мотивации
Сергей Плотников, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Павел Карнаухов
Павел Карнаухов
Михаил Григоренко
Михаил Григоренко
Сергей Андронов
Сергей Андронов
Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов
Сергей Телегин
Сергей Телегин
Павел Травкин
Павел Травкин
Анастасия Макарова
Анастасия Макарова
Полина Мельникова
Полина Мельникова
Никита Нестеров
Никита Нестеров
Арсений Грицюк
Арсений Грицюк
Артём Анисимов
Артём Анисимов
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко
Егор Яковлев
Егор Яковлев
Артём Минулин
Артём Минулин
Кирилл Семёнов
Кирилл Семёнов
Андрей Чибисов
Андрей Чибисов
© championat.com 2000–2022