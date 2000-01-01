Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, капитан сборной России на ЧМ-2021. Играет за клуб ЦСКА.
Слепышев начал заниматься хоккеем в Пензе
Его взяли в школу «Дизеля». В 2011 году Антон оказался в системе новокузнецкого «Металлурга», где сразу начал играть в КХЛ, иногда спускаясь в МХЛ. Через год перебрался в систему «Салавата Юлаева».
Факт: дома лучше
В 2020 году «Эдмонтон», за который Слепышев провёл более 100 матчей в НХЛ, предложил игроку вернуться в клуб после двухлетнего пребывания в ЦСКА. Однако Антон решил остаться в Москве, мотивировав это бóльшими возможностями для развития.
«Если в конце сезона будет предложение из команды НХЛ и я пойму, что мне по силам быть там одним из лидеров, конечно, попробую. Если не буду в себе уверен, то рисковать нет смысла. Мне и сейчас есть куда стремиться»
Слепышев – об осознанности
Антон Слепышев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022