Антон Слепышев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Если в конце сезона будет предложение из команды НХЛ и я пойму, что мне по силам быть там одним из лидеров, конечно, попробую. Если не буду в себе уверен, то рисковать нет смысла. Мне и сейчас есть куда стремиться»

Слепышев – об осознанности