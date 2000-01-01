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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Кларка USHL (2009), Президентского кубка QMJHL (2011, 2012), Мемориального кубка CHL (2011), Кубка Келли ECHL (2013). В 2018 году завоевал Кубок Гагарина. Играет за клуб «Динамо» Москва.
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Галиев начал заниматься хоккеем в Москве
Галиев начал заниматься хоккеем в Москве
С детства был в системе «Динамо», однако в 16 лет переехал в Канаду. Играл в молодёжных клубах и в 2010-м был выбран «Вашингтон Кэпиталс» в третьем раунде под общим 86-м номером. Однако дебютировал в клубе лишь в 2015 году, в 23 года.
Факт: Russian Stan
Факт: Russian Stan
В Северной Америке получил прозвище «Русский Стэн», но без особого подтекста — это просто сокращение имени.
«Раньше таких условий в России не было. Когда я уезжал, то ещё даже МХЛ не было. У нас была хоккейная школа «Динамо», а потом сразу вторая команда. Было безумно тяжело зацепиться за что-то. [...] Меня тогда не вызывали никуда, и что мне было терять? Наоборот, это был шанс»
«Раньше таких условий в России не было. Когда я уезжал, то ещё даже МХЛ не было. У нас была хоккейная школа «Динамо», а потом сразу вторая команда. Было безумно тяжело зацепиться за что-то. [...] Меня тогда не вызывали никуда, и что мне было терять? Наоборот, это был шанс»
Галиев — о том, почему в 16 уехал в Канаду
Станислав Галиев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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