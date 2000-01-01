Станислав Галиев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Раньше таких условий в России не было. Когда я уезжал, то ещё даже МХЛ не было. У нас была хоккейная школа «Динамо», а потом сразу вторая команда. Было безумно тяжело зацепиться за что-то. [...] Меня тогда не вызывали никуда, и что мне было терять? Наоборот, это был шанс»

Галиев — о том, почему в 16 уехал в Канаду