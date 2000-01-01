Илья Буров, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Немного обидно, но ничего с этим не поделать. Был бы наш триколор — обнялись бы, обернувшись в российский и украинский флаги. Думаю, ещё больше ереси развели бы по этому поводу. А так — без флага, но с украинскими объятиями — тоже приятно. Дружба есть дружба»

Буров – об отсутствии российского флага на пьедестале