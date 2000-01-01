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Илья Буров
Илья Буров
Выступал на Олимпийских играх — 2014 и 2018: завоевал бронзу в Пхёнчхане.
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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Двукратный чемпион России, серебряный (2011-2013, 2018) и бронзовый (2016) призёр чемпионатов России.
Буров начал заниматься фристайлом в Ярославле
Буров начал заниматься фристайлом в Ярославле
Илья – старший брат Максима Бурова, тоже члена олимпийской сборной. Во время учёбы в школе занимался лыжами, во фристайл перешёл в 2007 году. Воспитанник ДЮСШ №3 города Ярославль. Тренеры – Александр Понгильский и Игорь Брикман.
Факт: восстановился после аварии
Факт: восстановился после аварии
Спортсмен пропустил сезон-2016/2017 из-за полученной в ДТП травмы и реабилитационного периода после перенесённой операции.
«Немного обидно, но ничего с этим не поделать. Был бы наш триколор — обнялись бы, обернувшись в российский и украинский флаги. Думаю, ещё больше ереси развели бы по этому поводу. А так — без флага, но с украинскими объятиями — тоже приятно. Дружба есть дружба»
«Немного обидно, но ничего с этим не поделать. Был бы наш триколор — обнялись бы, обернувшись в российский и украинский флаги. Думаю, ещё больше ереси развели бы по этому поводу. А так — без флага, но с украинскими объятиями — тоже приятно. Дружба есть дружба»
Буров – об отсутствии российского флага на пьедестале
Илья Буров, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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