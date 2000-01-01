Станислав Никитин, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Родителям я сам позвонил в Ярославль, как только смог. Папа подошёл к телефону и в первые секунды даже не поверил, что я стал чемпионом. Мне показалось, он заплакал. Ну а потом дома начался переполох…»

Никитин – о реакции родителей на его чемпионство среди юниоров