Станислав Никитин, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Станислав Никитин
Выступал на Олимпийских играх — 2018.
Вид спорта: фристайл
Бронзовый призёр чемпионата мира в командном первенстве, чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, чемпион мира по фристайлу среди юниоров.
Никитин начал заниматься фристайлом в Ярославле
В семь лет родители отвели Станислава на акробатику, спустя несколько лет он перешёл во фристайл. На первых соревнованиях занял третье место и вскоре попал в национальную команду.
Факт: брат и сестра
В 2019 году Станислав на чемпионате мира в Парк-Сити, вместе со своей родной сестрой Любовью Никитиной выиграл бронзу в командном первенстве.
«Родителям я сам позвонил в Ярославль, как только смог. Папа подошёл к телефону и в первые секунды даже не поверил, что я стал чемпионом. Мне показалось, он заплакал. Ну а потом дома начался переполох…»
Никитин – о реакции родителей на его чемпионство среди юниоров
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