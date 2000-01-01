Никита Андреев
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фристайл
Победитель первенства мира, участник чемпионата мира, этапов Кубка мира, призёр Кубка Европы, чемпион России.
Андреев начал заниматься фристайлом в Санкт-Петербурге
Попал во фристайл случайно: родители перепутали вид спорта с горнолыжной секцией. Уже в два с половиной года встал на лыжи. Первый тренер – Ирина Кожина.
Факт: Oh, Canada! 🍁
В детстве восхищался канадскими спортсменами Майклом Кингсбери и Алексом Белодо.
«На сбор берёшь с собой тетрадки, книги, которые теперь есть в электронном формате, тебе присылают задания, ты их выполняешь и отсылаешь обратно. Учителя понимают, что у меня тренировки. Но времени бывает крайне мало»
Андреев – о том, как совмещает спорт и учёбу
Никита Андреев, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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