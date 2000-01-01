Никита Андреев, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«На сбор берёшь с собой тетрадки, книги, которые теперь есть в электронном формате, тебе присылают задания, ты их выполняешь и отсылаешь обратно. Учителя понимают, что у меня тренировки. Но времени бывает крайне мало»

Андреев – о том, как совмещает спорт и учёбу