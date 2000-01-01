Сергей Ридзик, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Не можем мы тягаться с футболом. У нас хуже с деньгами и популярностью. Зарплату во многих видах спорта хочется побольше. Призёры Игр сейчас получают надбавки к пенсии с выходом на неё. То есть мне до своих 18 тысяч за бронзу надо подождать ещё 35 лет. Или кому-то с серебром своих 25 тысяч»

Ридзик – о разнице в деньгах