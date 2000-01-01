Сергей Ридзик, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Сергей Ридзик
Выступал на Олимпийских играх — 2018: завоевал бронзовую медаль.
Вид спорта: фристайл
Серебряный призёр чемпионата России, заслуженный мастер спорта России.
Ридзик начал заниматься фристайлом в Мончегорске, Мурманская область
Сергей пришёл во фристайл только в 19 лет. Сейчас Ридзик тренируется в спортивной школе «Русская горнолыжная школа-Столица» в Москве под руководством Станислава Аношкина.
Факт: госнаграды
Сергей имеет две награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медаль «За боевое содружество».
«Не можем мы тягаться с футболом. У нас хуже с деньгами и популярностью. Зарплату во многих видах спорта хочется побольше. Призёры Игр сейчас получают надбавки к пенсии с выходом на неё. То есть мне до своих 18 тысяч за бронзу надо подождать ещё 35 лет. Или кому-то с серебром своих 25 тысяч»
Ридзик – о разнице в деньгах
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