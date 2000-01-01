Игорь Омелин, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Омелин начал заниматься фристайлом в Аше, Челябинская область

В семь лет Игорь ходил в секцию горных лыж и играл в футбол, но в итоге выбрал фристайл. На соревнованиях представляет СДЮСШОР по горнолыжному спорту «Аджигардак». Омелин тренируется у Дмитрия Смышляева и Вадима Короткова.