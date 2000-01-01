Игорь Омелин
Выступал на Олимпийских играх — 2018.
Вид спорта: фристайл
Чемпион России, бронзовый призёр чемпионата России, серебряный и бронзовый призёр Всемирных Универсиад.
Омелин начал заниматься фристайлом в Аше, Челябинская область
В семь лет Игорь ходил в секцию горных лыж и играл в футбол, но в итоге выбрал фристайл. На соревнованиях представляет СДЮСШОР по горнолыжному спорту «Аджигардак». Омелин тренируется у Дмитрия Смышляева и Вадима Короткова.
Факт: юный чемпион
В 15 лет занял первое место в соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе на первенстве области.
«Обожаю фристайл, а в частности ски-кросс! В этом виде собраны практически все качества, которыми должен обладать спортсмен высокого уровня. Уверен: если кроссера перевести в другую дисциплину, он с лёгкостью туда вольётся. Наверное, за исключением акробатики»
Омелин – о своём виде спорта
Игорь Омелин, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022