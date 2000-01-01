Кирилл Сысоев
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фристайл
Участник этапов Кубка мира и Европы, победитель первенства России, неоднократный победитель и призёр этапов Кубка России.
Сысоев начал заниматься фристайлом в Красноярске
Кирилл увлёкся этим видом спорта в восемь лет. Первым его тренером была Елена Засоба. В 2013 году Сысоев перешёл в ски-кросс.
Факт: автолюбитель
В свободное время Кирилл увлекается тюнингом и починкой автомобилей.
«Цените каждый момент своей жизни! Велика вероятность, что он больше никогда не повторится»
Сысоев – о жизни
Кирилл Сысоев, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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