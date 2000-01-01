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Роман Егоров
Роман Егоров
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Участник этапов Кубка Европы, призёр чемпионата России, победитель и призёр этапов Кубка России, участник чемпионата мира среди юниоров, чемпионата мира.
Егоров начал заниматься фристайлом в Чебоксарах, Чувашская Республика
Егоров начал заниматься фристайлом в Чебоксарах, Чувашская Республика
В 10 лет Роман стал заниматься фристайлом у Александра Юрьевича Иванова. Сейчас Егоров тренируется в СШОР ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта под руководством заслуженного тренера России Евгения Серова.
Факт: сам себе режиссёр 📹
Факт: сам себе режиссёр 📹
В свободное от спорта время Егоров любит заниматься видеосъёмкой.
«Конкуренция есть, но не такая высокая, как могла бы быть. Дисциплина новая, мало народу в теме»
«Конкуренция есть, но не такая высокая, как могла бы быть. Дисциплина новая, мало народу в теме»
Егоров — о конкуренции в дисциплине «хафпайп»
Роман Егоров, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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Что нужно знать о знаменосцах сборной России на ОИ
Что нужно знать о знаменосцах сборной России на ОИ
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