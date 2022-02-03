Великие без золота. Самые обидные поражения российских фигуристов на Олимпиадах

Олимпийские игры, как правило, ассоциируются с праздником и радостными эмоциями. Но далеко не для всех спортсменов они заканчиваются счастливо. Для кого-то самое масштабное состязание планеты оборачивается крахом мечты. Немало таких примеров и в фигурном катании. Обидные поражения на Олимпиадах терпели Жулин, Авербух, Слуцкая и Медведева.

Вот только если Ирина и Евгения лишились своих побед из-за банального невезения, то Александр и Илья обрекли себя на неудачу своими же руками.

Рассказываем про самые обидные поражения российских фигуристов на Олимпиадах.

Романы помешали стать Жулину олимпийским чемпионом

Семейная пара Майя Усова и Александр Жулин долго ждала своей очереди к победам. Сначала они находились в тени Марины Климовой и Сергея Пономаренко, затем Оксаны Грищук и Евгения Платова. Фигуристы даже планировали завершить карьеру после бронзы с Игр-1992 в Альбервиле. Но судьба будто велела им остаться ещё на один цикл. Именно в то время поменялся график проведения зимних и летних Олимпиад и так получилось, что до новых Игр осталось всего два года. Майя и Александр решили дать своему дуэту ещё один шанс.

Однако полноценной подготовке к Олимпиаде мешал любвеобильный характер Жулина. Сначала Александр закрутил роман с Грищук, ещё будучи в браке с Усовой. Затем фигурист потерял голову от молоденькой Татьяны Навки. Завоевать её сердце оказалось для него наиболее важной задачей, чем добиться победы. Александр метался между двумя женщинами, работал в полсилы на льду, а его мысли были заняты далёкими от спорта вещами. В итоге осуществить олимпийскую мечту Усовой и Жулину не удалось — они заняли только второе место, уступив Грищук и Платову. А затем ушли из спорта. Одарённая танцевальная пара так и осталась без золота.

После завершения карьеры Жулин устроил свою жизнь, женившись на Навке и начав работать тренером. Александр поставил перед собой задачу привести к олимпийскому золоту Татьяну и её партнёра Романа. И ему это удалось. На Олимпиаде в Турине Навка и Костомаров одержали потрясающую победу и навсегда вошли в историю.

Позже, уже после развода с Татьяной, Александр признавался, что более успешных Игр, чем в 2006 году, в его карьере быть не может. Но тут со специалистом можно поспорить. На Олимпиаде в Пекине его ученики Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут побороться сразу за две золотые медали.

Судьбоносное решение Авербуха сыграло против него

Перед Олимпиадой-2002 лидерами сборной России в танцах на льду были Илья Авербух и Ирина Лобачёва. Наша страна не проигрывала в этом виде на Играх с 1988 года, поэтому ответственность на дуэте лежала огромная. Добавляло перчинки и то, что бороться Илье и Ирине предстояло с бывшей партнёршей Авербуха Мариной Анисиной, выступавшей за Францию в дуэте с Гвендалем Пейзера. Ещё в юниорах Илья планировал завоёвывать медали именно с Мариной, тогда гражданкой России. Но, увидев на катке прекрасную Ирину Лобачёву, влюбился. И сам попросил тренера поставить их в пару.

Анисина же была шокирована предательством Авербуха. И просто так этого не оставила. Для Марины нашёлся партнёр во Франции, куда она и уехала спасать карьеру. И получилось у неё это сверхуспешно. До Игр она ни разу не проиграла Лобачёвой и Авербуху. Но всё должна была решить главная дуэль в Солт-Лейк-Сити.

К главному турниру в жизни Ирина и Илья поставили новаторскую программу, посвящённую памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года. Они желали достучаться не только до сердец зрителей, но и до судей. И это практически получилось. Первое место решилось одним судейским голосом. Чаша весов склонилась в сторону французов. Анисина и Пейзера стали олимпийскими чемпионами. А Авербух, когда-то сделавший выбор в пользу любимой женщины, проиграл.

Спустя несколько лет Илья разведётся с Ириной и перестанет вспоминать обидное поражение в Солт-Лейк-Сити. Человеку, который является востребованным хореографом и главным постановщиком ледовых шоу в России, на это просто не остается времени. Даже без заветной победы на Олимпиаде Авербух смог добиться огромного успеха и стать видным человеком в России. Что сложно сказать об Анисиной, которая погрязла в скандалах с Никитой Джигурдой.

Слуцкая стала жертвой судейских игр

Женское одиночное катание долгое время оставалось единственным видом, где побед на Олимпиаде у советских и российских фигуристов не было. В конце 90-х – начале 00-х этим видом заправляли США. Казалось, победа американки на Играх в Солт-Лейк-Сити неминуема. Однако к тому времени и в России появилась талантливая фигуристка. Ирина Слуцкая была готова составить конкуренцию Мишель Кван, на которую заранее повесили золото Олимпиады. Но, по иронии судьбы, победа не досталась ни одной из них. Причём, если Кван всё отдала сама, то у Слуцкой золото нагло отобрали.

Ирина выдала два безупречных проката в Солт-Лейк-Сити, но одним судейским голосом проиграла другой американке, юной Саре Хьюз. Причём проиграла не техникой, а артистизмом, что было уму непостижимо. «Уроды», — без стеснения назовёт судей Слуцкая. Но не сдастся.

Ирина пойдёт на свои вторые Игры, уже в статусе чемпионки мира. Снова будет бороться с представительницей звёздно-полосатого флага – Сашей Коэн. Но обе они проиграют. Победа окажется в руках технически более слабой, но стабильной японки Сидзуки Аракавы. Ирина, как и её извечная соперница Мишель Кван, так и останется без олимпийского золота. А после спорта погрузится в работу на телевидении и семейную жизнь.

Медведева выжала из себя максимум, но проиграла

Олимпиада в Пхёнчхане, без сомнений, должна была стать Олимпиадой Евгении Медведевой. По крайней мере, так думали все, кто следил за фигурным катанием в сезонах 2015/2016 и 2016/2017, когда улыбчивая девушка со стальным характером выигрывала один старт за другим. Золото Игр заранее повесили Жене на шею, не обращая внимание на талант юной Алины Загитовой, подраставшей у неё прямо за спиной. Поэтому первые за долгое время поражения Медведевой в олимпийском сезоне стали для многих неожиданностью.

Особенно больно и по Жене, и по её многочисленным болельщикам ударило серебро Игр. Максимума, на который способна фигуристка, оказалось недостаточно для победы. Евгения поняла это сразу после окончания проката произвольной программы и расплакалась. До этого мир никогда не видел её слёз.

Пройдёт совсем немного времени после завершении Олимпиады как Медведева сменит тренировки у Тутберидзе на жизнь в Канаде и работу с Брайаном Орсером. Всё ради того, чтобы побороться за победу на своих вторых Играх. Эти четыре года вместят в себя слишком много: борьбу с травмами, поражения, героическую бронзу на чемпионате мира – 2019, возвращение к Тутберидзе из-за пандемии. Она снова окажется на Олимпиаде, но уже в качестве сотрудника Первого канала. Но главное, спустя годы Женя призналась, что болезненное поражение она отпустила.

«Изменила бы я что-либо при подготовке к Олимпиаде в Пхёнчхане? Ничего не поменяла бы, результаты не поменяла бы. Вообще ничего не меняла бы», – признавалась Медведева.

Поражение на Олимпиаде не сделало Женю менее выдающейся спортсменкой и не лишило её славы. Фигуристка прекрасно устроила свою жизнь вне спорта, добившись выгодных рекламных контрактов и став работать в ледовых шоу на телевидении. Медведева и по сей день остаётся востребованной и доказывает, что победа на Олимпиаде решает далеко не всё в жизни спортсмена.