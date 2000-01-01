Семён Павличенко, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: санный спорт
Двукратный чемпион мира, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира.
Павличенко начал заниматься санным спортом в Братске, Иркутская область
Семён воспитывался бабушкой. В 10 лет он пришёл в секцию санного спорта в СДЮШОР. Первым тренером Павличенко стала Татьяна Бурмистрова, затем – Эдуард Бурмистров. Представляет клуб ЦСКА.
Факт
В феврале 2015 года Павличенко выиграл золото на ЧМ. Это была первая и единственная золотая медаль в истории российского санного спорта. Последний раз до этого золото выигрывал Сергей Данилин — в 1981 году.
«Нельзя исключать, что после прилёта в Пекин у кого-то из российских или зарубежных спортсменов найдут ковид. В прошлый раз была такая ситуация, что некоторые ребята прилетели в Китай после того, как месяц назад переболели коронавирусом»
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