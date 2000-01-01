Семён Павличенко, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Нельзя исключать, что после прилёта в Пекин у кого-то из российских или зарубежных спортсменов найдут ковид. В прошлый раз была такая ситуация, что некоторые ребята прилетели в Китай после того, как месяц назад переболели коронавирусом»

Павличенко – о тестах на коронавирус в Пекине