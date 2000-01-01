Вид спорта: санный спорт
Двукратный призёр Кубка мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.
Горбацевич начал заниматься санным спортом в Братске, Иркутская область
В ранние годы Александр увлекался сноубордом и роликами. Карьеру в санях начал в 12 лет. Первым тренером Горбацевича стала Татьяна Бурмистрова. Затем Александр перешёл к Эдуарду Бурмистрову.
Факт
В 2016 году Горбацевич дебютировал на Кубке мира, а уже через год был в топ-15 лучших на чемпионате мира.
«Тренировочный график насыщенный — по восемь часов. Отдыхаем полтора часа и потом опять идём на тренировку. Плотный график. Но мы люди, уже привыкшие к такому. Всё время надо находиться в движении. Конечно, устаёшь, а что поделать? Хочешь добиваться результатов — надо работать»
Горбацевич – о своём графике тренировок
Александр Горбацевич, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022