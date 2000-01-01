Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Двукратный призёр Кубка мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.
AMP-версия
Горбацевич начал заниматься санным спортом в Братске, Иркутская область
Горбацевич начал заниматься санным спортом в Братске, Иркутская область
В ранние годы Александр увлекался сноубордом и роликами. Карьеру в санях начал в 12 лет. Первым тренером Горбацевича стала Татьяна Бурмистрова. Затем Александр перешёл к Эдуарду Бурмистрову.
Факт
Факт
В 2016 году Горбацевич дебютировал на Кубке мира, а уже через год был в топ-15 лучших на чемпионате мира.
«Тренировочный график насыщенный — по восемь часов. Отдыхаем полтора часа и потом опять идём на тренировку. Плотный график. Но мы люди, уже привыкшие к такому. Всё время надо находиться в движении. Конечно, устаёшь, а что поделать? Хочешь добиваться результатов — надо работать»
«Тренировочный график насыщенный — по восемь часов. Отдыхаем полтора часа и потом опять идём на тренировку. Плотный график. Но мы люди, уже привыкшие к такому. Всё время надо находиться в движении. Конечно, устаёшь, а что поделать? Хочешь добиваться результатов — надо работать»
Горбацевич – о своём графике тренировок
Александр Горбацевич, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Игорь Слуев
Игорь Слуев
Роман Егоров
Роман Егоров
Виктория Демченко
Виктория Демченко
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова
Андрей Богданов
Андрей Богданов
Екатерина Катникова
Екатерина Катникова
Владислав Антонов
Владислав Антонов
Юрий Прохоров
Юрий Прохоров
Александр Денисьев
Александр Денисьев
Полина Смоленцова
Полина Смоленцова
Роман Репилов
Роман Репилов
Семён Павличенко
Семён Павличенко
Кирилл Сысоев
Кирилл Сысоев
Сергей Ридзик
Сергей Ридзик
Никита Андреев
Никита Андреев
Никита Новицкий
Никита Новицкий
© championat.com 2000–2022