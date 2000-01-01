Александр Горбацевич, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Тренировочный график насыщенный — по восемь часов. Отдыхаем полтора часа и потом опять идём на тренировку. Плотный график. Но мы люди, уже привыкшие к такому. Всё время надо находиться в движении. Конечно, устаёшь, а что поделать? Хочешь добиваться результатов — надо работать»

Горбацевич – о своём графике тренировок