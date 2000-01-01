Александр Денисьев, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«У меня есть свой бизнес в Москве — на пару с парнем, который раньше тоже катался. В сфере строительства. С голоду не помрём, надеюсь. В крайнем случае жену на работу выгоним (с улыбкой)»

Денисьев — о том, что будет делать после карьеры