Александр Денисьев, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Чемпион мира в спринте, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, бронзовый призёр юношеского Кубка мира, чемпион России.
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Денисьев начал заниматься санным спортом в Красноярске
Денисьев начал заниматься санным спортом в Красноярске
Александр стал саночником в 11 лет по наставлению одноклассника и будущего партнёра Владислава Антонова. Первым его тренером была Жанна Жеман. Денисьев выступает за ЦСКА, АЗВС (Красноярск).
Факт
Факт
В феврале 2019 года Денисьев вместе с Антоновым стали первыми в истории России победителями этапа Кубка мира в двойках. Последний раз советские саночники выигрывали в 1987 году.
«У меня есть свой бизнес в Москве — на пару с парнем, который раньше тоже катался. В сфере строительства. С голоду не помрём, надеюсь. В крайнем случае жену на работу выгоним (с улыбкой)»
«У меня есть свой бизнес в Москве — на пару с парнем, который раньше тоже катался. В сфере строительства. С голоду не помрём, надеюсь. В крайнем случае жену на работу выгоним (с улыбкой)»
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