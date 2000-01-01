Андрей Богданов, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Андрей Богданов
Андрей Богданов
Выступал на Олимпийских играх — 2018.
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Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Серебряный призёр чемпионата мира, неоднократный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России.
Богданов начал заниматься санным спортом в Москве
Богданов начал заниматься санным спортом в Москве
До перехода в санный спорт Богданов занимался картингом. Первым его тренером стала Ольга Рябова. Сейчас Андрей выступает за ФСО «Юность Москвы» и СШОР (Москва), тренируется у Александра Васина.
Факт: новый экипаж
Факт: новый экипаж
С сезона-2021 Богданов начал выступать в составе нового экипажа с Юрием Прохоровым. Вместе с ним Андрей будет выступать в Пекине. Ранее в паре с Богдановым был Андрей Медведев.
«Макдональдс» — для меня, сам готовить совсем не люблю»
«Макдональдс» — для меня, сам готовить совсем не люблю»
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