Вид спорта: санный спорт
Чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата России.
Прохоров начал заниматься санным спортом в Москве
В детстве Юрий предпочёл санный спорт футболу. Первым его тренером стала Ольга Рябова. Под её руководством он тренируется и сегодня в школе «Юность Москвы». С 2014 года – член сборной России.
Факт: новая двойка
Прохоров долгое время выступал в паре с Владиславом Южаковым. Сейчас Юрий в двойке с Андреем Богдановым.
«Я заядлый футбольный болельщик и увлечён спортивными авто. Уважаю спортивную гимнастику. В детстве, конечно же, хотел стать автогонщиком»
Прохоров – о хобби и любимом виде спорта
Юрий Прохоров, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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