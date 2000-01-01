Юрий Прохоров, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Прохоров начал заниматься санным спортом в Москве

В детстве Юрий предпочёл санный спорт футболу. Первым его тренером стала Ольга Рябова. Под её руководством он тренируется и сегодня в школе «Юность Москвы». С 2014 года – член сборной России.