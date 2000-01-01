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Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр чемпионата России.
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Демченко начала заниматься санным спортом в Дмитрове
Демченко начала заниматься санным спортом в Дмитрове
В юные годы Виктория интересовалась футболом, но не смогла попасть в секцию. Мама Демченко – судья по санному спорту, папа – трёхкратный серебряный призёр ОИ по саням. Первый тренер – Александра Парфентьева.
Факт
Факт
В 2021 году Демченко завоевала «Малый хрустальный глобус» по итогам общего зачёта, войдя в тройку сильнейших саночниц в мире.
«Сначала мечтала о карьере певицы, потом увлеклась археологией. Если бы не спорт, наверное, захотела бы быть именно археологом»
«Сначала мечтала о карьере певицы, потом увлеклась археологией. Если бы не спорт, наверное, захотела бы быть именно археологом»
Демченко – о детстве
Виктория Демченко, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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Что нужно знать о знаменосцах сборной России на ОИ
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