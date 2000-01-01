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Владислав Антонов
Владислав Антонов
Выступал на Олимпийских играх — 2014 и 2018: выиграл серебро в эстафете в двойке с Александром Денисьевым в Сочи.
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Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр ЧЕ в эстафете, чемпион России.
Антонов начал заниматься санным спортом в Красноярске
Антонов начал заниматься санным спортом в Красноярске
Владислав пришёл в санный спорт в 11 лет вместе со своим одноклассником и будущим партнёром Александром Денисьевым. Первый тренер – Татьяна Кудряшова. Личные тренеры – Жанна Жеман и Александр Осипенко.
Факт
Факт
Антонов попал в сборную России в 17 лет и через год выиграл бронзовую медаль на МЧМ в Нагано.
«Пришёл, увидел, полюбил»
«Пришёл, увидел, полюбил»
Антонов – о том, почему выбрал санный спорт
Владислав Антонов, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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