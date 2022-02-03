«На Кубке мира ничего подобного не было». Тренер сборной России – о тяжёлых условиях на ОИ

Старший тренер мужской сборной России поделился, как проходит подготовка его подопечных к первому старту. Объяснил, почему Латыпов будет финишёром в смешанной эстафете, рассказал, почему в состав не взяли Цветкова, и посетовал, что Серохвостов опять замёрз.

«Напрягает, что Серохвостов вновь замёрз»

– Вы здесь уже несколько дней. Самая большая сложность, с который вы сталкиваетесь?

– Я бы о сложностях не говорил. Просто сейчас такая ситуация, когда вообще нет мелочей. Нужно продумать и предусмотреть абсолютно всё, это непросто.

– К погоде адаптировались?

– На этапах Кубка мира ничего подобного не было. Мы бежали в похожих условиях контрольную тренировку в Алдане, но там снег побыстрее, здесь трассы не «катучие». А что касается адаптации, есть спортсмены, которые действительно плохо бегут в мороз. Есть те, кто плохо разминается. Бывает, что у некоторых дыхательная система в сильный мороз может дать сбой, альвеолы могут подмёрзнуть. Таким действительно тяжело. Но у нас в российской команде собраны спортсмены, которые с морозами знакомы не понаслышке. Немного напрягает, что Даня Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде. Сейчас будем с ним вновь над этим работать. Он же вырос в Алтайском крае, там 30-градусные морозы – не редкость. То, что он сейчас замерзает, вряд ли последствия того, что было в Эстерсунде. Скорее всего, он когда-то давно замёрз, а теперь последствия. Плохо то, что у него мёрзнут пальцы, а у нас важнейший компонент – стрельба.

– В каком состоянии Латыпов? Все запомнили финиш эстафеты в Антхольце, но это было уже давно.

– В нормальном состоянии. Я бы даже сказал, в хорошем. Это примерно то, что я ожидал увидеть, если бы Эдик не пропускал этапы Кубка мира из-за болезни. В лёгкой атлетике той же гораздо проще понять, в какой форме спортсмен: контрольные точки одни и те же, вышел на свой темпоритм и контрольные движения – ты в форме. У нас же разные трассы, разный снег, под это нужно подстроиться, и это совершенно не мелочь. По тому, что я вижу, Латыпов в хорошем состоянии.

– Именно поэтому он финишёр в смешанной эстафете?

– В мужской части бегут сильнейшие ребята. Состояние обоих – хорошее. Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат. Он в порядке и в функциональном плане, и в стрельбе. Без него было бы сложнее. Можно было бы рассмотреть и кандидатуру Максима Цветкова, но он не бежал в Антхольце, непонятно, что показал бы в «смешанке».

«Только два спортсмена готовы бежать всю программу»

– Серохвостов с Каримом Халили сегодня бежали контрольную?

– Нет, это была плановая темповая тренировка. Нужно привыкнуть к условиям, в которых пройдут другие гонки. Они же не бегут смешанную эстафету, а такая работа нужна. Могу сказать, что Карим побежит индивидуальную гонку. Было бы странно не поставить на «двадцатку» призёра этапа Кубка мира в этой гонке. Кто ещё? Ну выбор у нас не такой большой, всего пять спортсменов. И только двое готовы бежать всю программу – Латыпов и Логинов. Все работают по индивидуальной программе в зависимости от того, кто и какие гонки бежит.

– Такой снег, как в Чжанцзякоу, может повлиять на расклад сил?

– К нему нужно привыкать, на самом деле, как и к рельефу. Но рельеф биатлонного круга здесь несложный. На привыкание к снегу спортсмену требуется минимум неделя, ведь идёт определённая перестройка организма. От недели и до месяца. Но все в равных условиях.

– Сервисёры ничего не говорят – сложно приходится с подбором лыж, с их подготовкой?

– У них работа такая. А как они её выполнят, мы поймём, когда гонки начнутся. Сейчас на тренировках всех всё устраивает.

– Не думали, чтобы в сильный мороз и ветер стартовать в чём-то потеплее комбинезонов? Лыжники уже задумываются об этом.

– Ну посмотрим по ситуации. Вообще сегодня, кажется, прогнозировали самый холодный день. А год назад он был бы самым тёплым! Я разговаривал с Дашей Домрачевой, так она сказала, что в феврале 2021-го только один день за весь месяц температура поднялась выше 20 градусов мороза, все остальные дни были от -20 и ниже. Вот так. Вроде бы скоро тут потеплеет, и мы будем бегать в привычных нам «около нуля», но и измениться всё может в любой момент.