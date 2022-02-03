Мурашки по коже! Видео проката Липницкой на Олимпиаде собрало 20 миллионов просмотров

Победителей Олимпиад великое множество, но далеко не все их выступления на Играх становятся легендарными. Лишь немногие прокаты раз за разом заставляют сердце биться сильнее, вынуждая во время просмотра затаить дыхание. Выступление Юлии Липницкой с программой «Список Шиндлера» в Сочи – один из них. Тот случай, когда всё сошлось воедино: история, музыка, хореография, костюм. Стопроцентное попадание.

Тема Холокоста для нашей страны, как и для всего мира, слишком близка и знакома, чтобы оставаться к ней равнодушными. Но, взяв её для своего выступления, ты возлагаешь на себя огромную ответственность.

Липницкая в Сочи с ней справилась, благодаря чему завоевала миллионы сердец по всему миру.

«Юля сказала, что хочет быть той девочкой»

«Юля выбрала эту музыку, чему я была удивлена. Она неоднократно смотрела этот фильм — и она сказала, что хочет быть той девочкой», — рассказывала Этери Тутберидзе. Тренер была уверена, что за такой рискованный выбор им с Липницкой достанется огромная порция критики. Ведь когда берёшь настолько великое произведение – ошибиться нельзя. Каждое движение должно быть оправдано, каждый жест должен нести смысл. Но отказываться от этой идеи они с Юлей не собирались. Они обратились за помощью к Илье Авербуху, который сразу предупредил — будет тяжело.

Самым сложным в постановке программы оказалось найти финальную точку. К тому грустному, глубокому взгляду в конце программы они пришли не сразу. Идея возникла у Тутберидзе: она поясняла фигуристке даже малейшие эмоции. Всё для того, чтобы создать не просто красивую, а по-настоящему легендарную программу.

«Я почти уверена, что будет критика. Скажут: девочке 15 лет — и взяли такую музыку. Но разве в этом списке не было детей, не было подростков? Разве там не было своих историй? Самую главную картинку к этому фильму помните — девочка в бордовом пальто. Она незаметно прошла по всему фильму. Я считаю, что эту тему нельзя закрывать для детей и говорить, что она только для взрослых. Может быть, этой девочке есть о чём рассказать. У неё своя история», — рассказывала Тутберидзе «Р-Спорту».

Но с критикой Этери Георгиевна прогадала. Липницкая настолько вжилась в роль девочки в красном пальто, что влюбила в себя огромное количество зрителей. Прокаты Юлии в Сочи тронули даже тех, кто фигурным катанием не интересуется.

Благодарность Путина

«Список Шиндлера» Липницкой никогда бы не стал легендарным без идеального исполнения. Такие истории должны исполняться шёпотом, чтобы ни на секунду не разрушить магию, которую создаёт фигурист на льду. Перед Юлей стояла тяжелейшая задача: в Сочи ей нужно было кататься не только за себя, но и за команду. И от её выступлений зависело слишком многое. Но она не подвела ни сборную, ни беззащитную девочку в красном пальто, образ которой она воплощала. Её выступление в командном турнире было идеальным от стартовой позы до последнего взгляда, брошенного на трибуны. Музыка закончилась, зал взорвался овациями и ещё долго не отпускал фигуристку со льда.

Проникновенный прокат Юли поразил зрителей в самые сердца. Но восхищались им не только обычные люди и фигуристы, но и даже сам президент. После выступления Владимир Путин подошёл к Липницкой, крепко обнял её и поблагодарил.

Выступление Липницкой собрало почти 20 млн просмотров

Олимпиада закончилась, но Юлия Липницкая снова и снова получала слова восхищения со всех концов света. Ей писал даже оскароносный режиссёр Стивен Спилберг, создатель фильма «Список Шиндлера». Именитый кинематографист отметил, что попадание в образ получилось очень точным и вся его семья смотрела прокат Юли со слезами на глазах.



Восторженные отзывы легендарное выступление Липницкой получает и по сей день. Прошло уж восемь лет после Олимпиады в Сочи, но программу Юлии продолжают пересматривать. Видео проката фигуристки в YouTube набрало уже почти 20 миллионов просмотров и 252 тысячи лайков.



«Девочка в красном пальто» навсегда вошла в историю фигурного катания и плотно засела в сердцах у болельщиков.